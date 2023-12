Superbike, Razgatlioglu: “Ecco le differenze tra BMW e Yamaha”

Il primo test di Toprak Razgatlioglu con la BMW è andato in archivio. Dopo gli 11 giri domenica pomeriggio, ne ha fatti altri 19 lunedì pomeriggio. A Portimao si è presentata la pioggia a condizionare la giornata di ieri, ma il pilota turco è poi riuscito a salire sulla M 1000 RR seppur non in condizioni completamente asciutte. C’è stata pure una caduta in curva 5, senza conseguenze particolari per fortuna. Adesso ha un altro test a Jerez da disputare per continuare a conoscere e a prendere confidenza con la nuova moto. Oggi e mercoledì sarà in azione in Spagna, sperando che il meteo sia clemente.

Superbike, test Portimao: i commenti di Razgatlioglu

Il campione SBK 2021 è soddisfatto delle sensazioni avute in Portogallo: “In generale sono contento, perché è stato un test molto positivo. Il mio feeling con la BMW M 1000 RR è molto buono. Ora capisco la moto e abbiamo fatto ottimi tempi sul giro, anche se le condizioni della pista non erano delle migliori. Non ho spinto per ottenere un tempo veloce e non abbiamo usato la gomma più morbida. Mi sono divertito, nonostante non abbia potuto effettuare tanti giri“.

Anche se non ha potuto fare tantissimi chilometri in condizioni ideali, Razgatlioglu sente già del buonissimo potenziale con il nuovo pacchetto tecnico: “Sto imparando – spiega – perché questa moto è completamente diversa per me, ma sto iniziando ad adattarmi. Lunedì il feeling con l’anteriore è migliorato. La potenza e il freno motore sono incredibili, la moto è veloce in rettilineo e la trazione funziona bene. Sono molto ottimista, dobbiamo solo fare più giri. Ho bisogno di più tempo. Direi che non siamo lontani, stiamo arrivando“.

Cosa cambia tra Yamaha e BMW

Toprak ha già capito abbastanza bene le differenze tra la Yamaha R1 e la BMW M 1000 RR: “La differenza più grande è il freno motore, che è incredibile. E l’altra differenza più grande è che la moto è molto veloce in rettilineo. È la prima volta che sento potenza e ne sono felice. Devo ancora capire l’aerodinamica, forse la sento in uscita dall’ultima curva, in salita. Sento che la moto non impenna e questo forse mi aiuta. Sono concentrato sull’entrata in curva e l’accelerazione, forse mi serve più tempo per comprendere le ali“.

Ha bisogno di fare molti più giri per avere un quadro maggiormente completo della nuova moto, però i pochi giri lo hanno abbastanza convinto: “Con la BMW non devo lottare con l’impennata. In uscita di curva sento la potenza e la sento anche dopo la salita. La moto accelera di più. Sono contento anche della frenata di curva 1, perché inizio a piegare e sento di più il freno motore“. Insomma, sembra davvero essere scattato l’amore tra Razgatlioglu e la M 1000 RR.

Foto: BMW