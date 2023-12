Formula 1: Le cartoline di tutti i piloti alla propria scuderia

La fine della stagione ci porta a fare dei bilanci, che per alcuni saranno positivi, per altri deludenti. Un’annata ricca, che ha vissuto anche l’annullamento del GP di Imola, ma che ha trovato nuove piste dove approdare. 22 appuntamenti stagionali hanno reso il campionato di Formula 1 scontato sotto certi punti di vista, ma inatteso per altri. Vediamo allora, quali cartoline sono state spedite dai piloti verso i loro i team, cercando anche di capire sé ciò che è stato appreso quest’anno, non possa essere un punto di forza per la prossima stagione.

Le cartoline dei 5 piloti più forti Formula 1

La cartolina di Max Verstappen è certamente d’oro con tanti ringraziamenti verso la Red Bull, la sua stagione verrà ricordata per molti anni a seguire. Il dominio imposto è stato ai limiti dell’imbarazzante per la semplicità, un dominio che Max vorrà continuare anche il prossimo anno. Sergio Perez invece, invierà una cartolina dove spiegherà i motivi vero fallimento, nonostante il secondo posto. Il 2024 sarà l’anno della verità per lui, perché la paura di perdere il posto c’è. Una cartolina di rabbia verrà spedita da Lewis Hamilton alla Mercedes, terzo posto nel mondiale ma della vettura della rinascita il leone inglese quest’anno non ha visto nemmeno l’ombra. Una cartolina di gratitudine alla fine Fernando Alonso proverà ad inviarla alla Aston Martin, la sua stagione è stata più che positiva, l’età per lui è solo un dettaglio. Difficile che quest’anno Charles Leclerc sarà clemente con la Ferrari, la sua cartolina sarà sicuramente piena di riscatto, perché chiudere con zero vittorie il 2023 è stata una delusione.

Le cartoline di chi chiude la Top10 della stagione

La cartolina di Lando Norris alla McLaren è di continuare a crederci, credere che il prossimo anno lavorando così, la prima vittoria in Formula 1 arriverà, su con il tuo splendido sorriso Lando! Carlos Sainz manderà una cartolina a Maranello con l’immagine di Singapore, almeno lo spagnolo un acuto lo ha fatto in stagione, l’unico non Red Bull. George Russell manderà come cartolina l’immagine della W14 alla sede della Mercedes, perché davvero la sua stagione è stata opaca come la vettura tedesca. Una cartolina piena di ringraziamenti partirà dall’Australia, Oscar Piastri ha fatto la scelta giusta a lasciare Alpine per la casa di Woking. Va detto che anche la casa britannica è stata brava a credere in questo rookie. La cartolina di Lance Stroll sarà diretta al papà, per dirgli che forse avere come compagno Alonso, non è il massimo se poi non si è ai livelli dello spagnolo.

Le 10 cartoline degli altri 10 piloti della Formula 1

Alpine riceverà la stessa cartolina dai suoi due piloti, cioè nessuno voleva stare dietro all’altro. Pierre Gasly batte il compagno Esteban Ocon, ma davvero questi due sognavano altro e sono finiti nel dover lottare solo tra di loro. Alexander Albon manderà una bella cartolina alla Williams dove gli dirà perché continua a non voler tornare grande. Il thailandese si dimostra sempre un bel talento, servirà però che anche la casa d’oltremanica torni ad essere quella che era. La cartolina di Yuki Tsunoda verso l’Alpha Tauri sarà piena di grazie, grazie perché la casa di Faenza ha creduto in lui e quest’anno ne ha raccolto i frutti. La stagione del giapponese è sicuramente positiva. Valteri Bottas manderà una cartolina alla Sauber nel chiedere perché quest’anno si è faticato così tanto. Il finlandese pareva perso, perso tra i laghi ghiacciati finnici.

Nico Hulkeberg sa già che la cartolina che manderà sarà per ringraziare la Haas. Il tedesco ha fatto una stagione normale, anzi, forse un po’ sotto le attese ma era comunque il suo ritorno in Formula 1. Alpha Tauri sa già che Daniel Ricciardo manderà una cartolina con il suo sorriso, l’australiano si è giocato bene il jolly che mamma Red Bull gli ha concesso. Zhou Guanyu spedirà alla Sauber una cartolina con le coordinate di una fabbrica cinese abbandonata. Questo per dire agli svizzeri che è meglio spostarsi dove c’è voglia di lavorare, lui come Bottas quest’anno ingiudicabili per via del mezzo. Kevin Magnussen spedirà una cartolina alla Haas, dicendo che lui è sempre quello dell’anno scorso, anche se quest’anno non è sembrato il guerriero danese che conosciamo tutti.

La Formula 1 e tre piloti che gli spediscono una cartolina

Logan Sargeant non spedirà la sua lettera alla Williams ma alla Formula 1 o, meglio, a Liberty Media. Lo statunitense merita il rinnovo perché era al suo primo anno, ma davvero ha fatto troppo poco per meritarselo. La Formula 1 riceverà una cartolina con scritto: “Ci vediamo presto!”, a spedirla sarà Liam Lawson. Il ragazzo neozelandese ha talento, meritava di esserci già dal 2024, ma non sarà così, ma il suo tempo in Formula 1 sta per arrivare e noi siamo pronti a godercelo. Una cartolina la Formula 1 dovrà aspettarsela anche da Nyck de Vries. L’olandese non meritava quel trattamento da parte di Alpha Tauri, ma figli dei nostri giorni, viviamo in una società che non sa aspettare e pretende tutto e subito.

FOTO: social Formula 1