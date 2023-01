Eddi La Marra corre avanti “Non può finire tutto con tre bandiere rosse”

Il 9 ottobre 2022 era calato il sipario sul National Trophy 2022. L’ultima gara non si è corsa a causa degli incidenti che avevano costretto la direzione gara ad esporre per ben tre volte la bandiera rossa. Aveva avuto la peggio Simone Saltarelli, ora in pieno recupero: proprio in questi giorni è tornato in sella, nel week-end parteciperà ad un allenamento in Spagna con il suo team e quest’anno farà il CIV Superbike. Al National 1000 del 2023 ci saranno tanti piloti forti ma è ancora incerto il futuro di Eddi La Marra, convalescente per un incidente con la moto da cross.

“Mi sono fatto male ad inizio mese durante un allenamento – racconta Eddi La Marra a Corsedimoto – nulla di grave, solo una gran scocciatura. Ora devo stare un po’ a riposo perché mi sono rotto delle costole ed una vertebra ma tornerò in forma. Il problema non è a livello fisico ma economico”.

Cosa ti è successo?

“Ultimamente si è tirato indietro qualche sponsor. Ancora non so cosa potrò fare e se riuscirò a partecipare ad un campionato intero. Io però voglio correre e qualcosa farò sicuramente. Non sopporto l’idea che la mia carriera si possa essere conclusa con tre bandiere rosse. No, non può essere finito tutto il 9 ottobre a Imola! Devo gareggiare anche quest’anno“.

Cosa vorresti fare?

“Prima di tutto vorrei continuare con B-Max. Con Massimo Buna mi sono trovato benissimo, forse perché siamo praticamente coetanei e ci capiamo al volo. Mi piacerebbe partecipare ancora al National Trophy per cercare di bissare la vittoria del 2019. In più mi piacerebbe fare qualcosa a livello internazionale”.

Una wild-card nel Mondiale Superbike?

“Magari! E’ sempre stata il mio sogno ma molto probabilmente resterà tale a questo punto perché siamo lontanissimi a livello di budget. Sto pensando ad altre gare all’estero. Vediamo se sarà possibile”.

Foto B-Max Facebook