Mercedes AMG F1/W14: le anticipazioni tecniche 2023

Mercedes AMG F1 ce l’ha fatta. Rendere effettivo il concetto “zero pod” non era affatto semplice. Eppure, malgrado la curva di apprendimento abbia mostrato una parabola ben più lunga di quella desiderata, i tecnici di Brackley hanno fatto centro. Tanto lavoro utile a carpire i segreti più reconditi di questa filosofia che farà presenza, in parte, anche nella prossima stagione.

Le novità Mercedes AMG F1 2023

Lo studio tra simulatore e CFD ha confermato come possedere una vettura con poco drag sia molto importante. Ciò non toglie che la generazione del carico aerodinamico, nel caso Mercedes, sia demandato in percentuale più ampia all’accoppiata fondo/diffusore. A poco più di un mese dall’inizio dei pre season test, 23/24/26 Febbraio in Bahrain, abbiamo qualche informazione relativa alla veste aero/meccanica della W14.

filosofie progettuali Mercedes a confronto

L’immagine in alto mette a confronto due impostazioni aerodinamiche differenti. Quella a destra potrebbe essere valutata come nuova soluzione, capace di generare una downforce maggiore. Mercedes AMG F1, pur volendo mantenere una certa pulizia dei flussi, pare abbia modificato altresì il retrotreno della monoposto. L’obbiettivo era quello di ridurre ai minimi termini il tedioso effetto porpoising.

Per maggiori informazioni, attraverso le valutazioni tecniche di Formula Uno Analisi Tecnica, puoi cliccare su questo link e accedere allo scritto dedicato.

Autore e illustrazione: Alessandro Arcari – @berrageiz

Corse di Moto