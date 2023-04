Difficile raccontare le gare del week-end di Misano dopo l’incidente in cui ha per la vita Fabrizio Giraudo. A lui ed alla sua famiglia vanno tutti i pensieri. Prima del dramma si erano svolti sia i round della Pirelli Cup che della Dunlop Cup con wild card importanti.

Dunlop Cup

Il più atteso era Alessandro Delbianco che ha svolto due gare test con la Yamaha del Keope. In gara-1 ha trionfato con 17″8 di vantaggio sul resto del gruppo ed un best-lap di 1’36.669. Secondo sul traguardo Daniele Zinni, anche lui wild card. Terzo primo degli iscritti alla Dunlop Cup il debuttante Angelo Raffaele Rubino su Honda della squadra Moto House. Dietro di lui l’inossidabile Sebastiano Zerbo, su Yamaha S.Evolution, dopo un gran recupero dall’11esimo posto in qualifica. Stesso copione in gara-2 con Delbianco che trionfa con 30 secondi di vantaggio ed un giro veloce di 1’36.914. Secondo Zinni. Alberto Gini vince tra i piloti che partecipano a tutta la Dunlop Cup, davanti ad Angelo Raffaele Rubino e a Sebastiano Zerbo, autore di un’altra bellissima gara.

Nella 600 gara-1 successo per la wild card Nicola Bernabè davanti a Nazzareno Lumina, primo tra gli iscritti al campionato dopo un gran recupero. Gara-2 in fotocopia con Nicola Bernabè, primo sotto la bandiera a scacchi con oltre 18 secondi su Davide Frusconi che vince tra i piloti Dunlup Cup.

Pirelli Cup

Tante le wild card prestigiose nel primo appuntamento della Pirelli Cup. Nella classe 1000 doppia vittoria di Luca Salvadori. Nella gara del sabato precede nell’ordine Doriano Vietti Eamus ed Alex Schacht. In gara 2 Savadori ha la meglio su un ottimo Jarno Ioverno che si era aggiudicato il primo posto in qualifica con l’eccellente crono di 1’36.9. Ioverno conquista così la leadership della Pirelli Cup 1000 seguito da Vietti-Ramus e dal veterano La Placa.

Moltissimi i big nella 600. Nella gara Sprint di sabato pomeriggio vittoria di Matteo Ferrari davanti a Roberto Mercandelli e Simone Corsi che ha svolto quindi un ultimo test in vista della gara di Assen. In gara-2 la situazione si ribalta e sale sul gradino più alto del podio Roberto Mercandelli, seguito da Matteo Ferrari che e Marco Bussolotti. Tra i partecipanti alla Pirelli Cup brillano Edoardo Aquilano, Bryan D’Onofrio e Mattia Capogreco.