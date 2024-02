Una presentazione in grande stile per un programma, di fatto, senza precedenti nella storia dell’All Japan Superbike. Presso la sede dell’Ambasciata Italiana a Tokyo, il Ducati Team Kagayama ha svelto progetti e la livrea che vestirà la Panigale V4 R Factory affidata a Ryo Mizuno per tutto l’arco della stagione 2024 della JSB1000. Yukio Kagayama, pilota dai trascorsi un po’ ovunque, figura come l’artefice di un progetto che lo ha visto lasciare dopo 33 anni Suzuki per sposare la causa di Bologna, tutto questo con una missione: vincere nell’All Japan ed alla 8 ore di Suzuka.

PRESENTAZIONE ALL’AMBASCIATA ITALIANA

Proprio per riaffermare il connubio tra Italia e Giappone sull’asse Borgo Panigale-Yokohama, il Ducati Team Kagayama si è svelato presso la sede dell’ambasciata italiana a Tokyo, già teatro lo scorso mese di ottobre di un evento con la presenza della squadra Ducati MotoGP. In questa circostanza è intervenuto Gianluigi Benedetti, ambasciatore d’Italia in Giappone, oltre che in un video-messaggio Paolo Ciabatti, da quest’anno responsabile dei progetti Ducati Corse nei principali campionati nazionali.

IL PROGETTO ALL JAPAN SUPERBIKE

L’evento, trasmesso persino in diretta web streaming, ha visto Yukio Kagayama ribadire i propositi ambiziosi che lo hanno convinto a lasciare Suzuki (e Yoshimura) per correre con Ducati nell’All Japan Superbike. La disponibilità di una Panigale V4 R Factory rappresenta una garanzia di competitività, ancor più se affidata a Ryo Mizuno, già pupillo HRC e reduce dal doppio-successo nel conclusivo round 2023 della JSB1000 a Suzuka.

DUCATI MAI VINCENTE NELLA SUPERBIKE GIAPPONESE

Con gli pneumatici Bridgestone ed una livrea rosso-nera, il Ducati Team Kagayama dal prossimo mese di marzo andrà a caccia della vittoria nell’All Japan Superbike, sfidando Yamaha, Honda e Suzuki sul loro campo. L’obiettivo sarà quantomeno di salire sul podio, centrato da Ducati nell’All Japan soltanto in una circostanza 30 anni or sono con Noriyuki Haga ed il Team Foundation.