Johann Zarco ha centrato la sua prima vittoria in MotoGP a Phillip Island l’anno scorso, in sella alla Ducati Desmosedici del team Pramac. Nella stagione ’24 non sarà facile ripetersi, tra le sue mani la Honda RC-V, considerata sulla carta la moto meno competitiva in griglia. Dopo aver provato il prototipo dell’Ala dorata a Valencia e Sepang si è detto impressionato per quanto Marc Marquez sia riuscito a fare nell’ultimo Mondiale. Eppure in Honda qualcosa sta cambiando, c’è un nuovo modo di ragionare e lavorare dopo la partenza del super campione…

La fiducia di Zarco

Nel 2019 il pilota francese aveva già disputato tre gare con LCR, all’epoca sostituto di Nakagami. Nel 2024 gareggerà full-time per LCR Honda Castrol, provando a sfruttare i tanti cambiamenti allestiti dagli ingegneri HRC durante l’inverno. La Casa nipponica ha deciso di intraprendere un nuovo iter, sebbene i tempi di realizzazione, per ritornare al vertice della classe MotoGP, siano ancora lontani. “Sono abbastanza soddisfatto del feedback che ricevo dalla moto – ha detto Zarco nel giorno della presentazione del team -. Sento che sto facendo i progressi di cui ho ancora bisogno come pilota. Con questi progressi [nella guida] e con i miglioramenti sulla moto, credo che potremo lottare per le alte posizioni di classifica“.

La moto 2023 è solo un ricordo

L’obiettivo dichiarato è la top-10, almeno nella prima parte di stagione, lasciando il tempo ai tecnici Honda di raccogliere altri dati per apportare ulteriori modifiche all’aerodinamica e al motore, come permesso dal nuovo regolamento delle concessioni. Ma resta da definire ancora il miglior setting in vista dell’inizio del Mondiale: sul giro secco la RC-V ha dimostrato qualche passo avanti, ma sul ritmo gara persistono ancora problemi con la gomma posteriore. Nel prossimo test in Qatar l’attenzione sarà rivolta soprattutto su questo punto interrogativo. Rispetto al test di Valencia la nuova moto lascia motivi per ben sperare. “Sono davvero impressionato per ciò che Marc ha fatto con la moto ’23”, ha ammesso Johann Zarco. “Era l’unico in grado di stare davanti. Per me era impossibile farlo con la vecchia moto“.

Honda e Zarco insieme per una nuova sfida

La Honda RC-V 2024 sembra avere un potenziale maggiore, è più facile da guidare per tutti, anche se persistono aree critiche da migliorare gara dopo gara. Sicuramente non si tratta della sua vecchia Ducati, capace di lottare per il primo posto in ogni Gran Premio… “L’esperienza con la moto Ducati è stata fantastica. Ho ottenuto almeno una vittoria! Ma la storia con la Ducati è già scritta. È stato bello intraprendere una nuova sfida, una sfida chiaramente rischiosa. Dal momento in cui ho firmato lo scorso agosto, sapevo di non firmare per la moto migliore. Sarà dura lottare per le prime posizioni, difficile accettare di essere molto indietro in classifica“.

Jonathan Rea, la biografia ufficiale disponibile su Amazon

Foto LCR Honda Team