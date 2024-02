MotoGP, ecco i colori LCR Castrol per la Honda di Johann Zarco

La “doppia presentazione” di LCR Honda inizia con la colorazione determinata dallo sponsor Castrol. Questa è la RC-V di Johann Zarco, dalla grande esperienza anche con moto differenti in MotoGP. Un pilota che già ha colpito sia Lucio Cecchinello che i vertici HRC per la precisione nei suoi commenti durante i test. Potrebbe rivelarsi un innesto prezioso per un marchio dalla storia gloriosa ed alla ricerca della risalita dopo anni neri. Anche questo indica la livrea storica (l’evidente richiamo è alla Superbike anni ’90) presentata per questa nuova stagione MotoGP.

Pilota-tester

“Ho iniziato bene il 2024 con Honda” ha sottolineato Johann Zarco. “Sembra ci siano stati tanti cambiamenti e voglio godermela. L’anno scorso ho capito che posso divertirmi anche nei momenti più difficili.” Il 33enne francese ex Pramac Ducati sa di poter dare un apporto utile al progetto. “Posso analizzare quello che gli altri piloti stanno facendo bene” ha aggiunto Zarco. “Quando parliamo tra di noi, condividendo i nostri pareri, cerco anche di dare una direzione per alcuni dettagli, fornendo anche un diverso punto di vista. Credo sia questo il mio punto forte.”

Zarco, idee chiare

Un aiuto arriverà anche dal fatto di essere in una squadra clienti: a Zarco non dispiace, anzi preferisce avere meno pressione, contando però sempre sul materiale migliore. Come evidenziato da Cecchinello nelle giornate di Sepang, anche in LCR sta arrivando tutto quello che provano i piloti Repsol. Qual è l’obiettivo a medio e lungo termine? “Voglio avere l’opportunità di stare in alto” è la risposta. “Sento di poter lottare per il podio o anche per qualcosa di più se si presenta l’occasione. Ho una motivazione in più con questa nuova moto, sento che è possibile. Non ho un obiettivo chiaro, ma vorrei almeno riportare Honda in top 10 in campionato.”

Foto di copertina: motogp.com