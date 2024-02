La storia del Motomondiale inizia nell’immediato dopoguerra quando nel 1949 si aprono le danze della prima edizione, da allora sono stati tantissimi i protagonisti che hanno reso questo sport famoso in tutto il mondo. Tra loro figurano anche parecchi italiani, alcuni nella top 3 della classifica eterna e stiamo parlando di Giacomo Agostini, Carlo Ubbiali e Valentino Rossi.



Intanto, accendiamo la nostra macchina del tempo per tornare indietro e dare un’occhiata ai migliori piloti all time. Ecco tutte le curiosità statistiche che riguardano le due ruote con i protagonisti più veloci: praticamente impossibili da superare.

I piloti italiani più forti al mondo: Giacomo Agostini domina la classifica all time

Al primo posto della classifica eterna del Motomondiale c’è Giacomo Agostini, italiano puro sangue che può vantare 15 MotoGP vinti, suddivisi in 7 titoli con la classe 350 e 8 in classe 500. Su 190 gare disputate ha vinto 123 Gran Premi e ottenuto 162 podi.



Altri due piloti italiani che sono arrivati a vincere 9 Motomondiali sono Carlo Ubbiali e Valentino Rossi, mentre a quota 4 titoli MotomoGP ci sono Walter Villa e Max Biaggi.

Migliori piloti di tutti i tempi nella classifica all time del Motomondiale

Al secondo posto tra i piloti più vincenti di sempre nel Motomondiale c’è lo spagnolo Angel Nieto con 13 titoli vinti, 6 nella categoria 50 e 7 in 125. Il campione iberico ha disputato 186 gare vincendone 90 e piazzandosi 139 volte sul podio, il suo score totale è di 1782 punti e le pole position ottenute sono 34.



Al terzo posto a pari merito con Ubbiali e Rossi a quota 9 Mondiali c’è Mike Hailwood, detto anche Mike The Bike, capace di mettere a segno 3 vittorie mondiali in 250, 2 in 350 e 4 nella categoria 500.

I favoriti del MotoGP 2024: è sfida aperta tra Marquez e Francesco Bagnaia

Tutto pronto per il Motomondiale 2024 che partirà il 10 marzo con il Gran Premio del Qatar, in Italia si correrà al Mugello il 2 giugno e sulla pista di Misano l'8 settembre. Il grande favorito è Marquez, ormai al quarto posto della classifica all time con 8 Motomondiali vinti.



Il campione spagnolo sfiderà il campione del mondo Francesco Bagnaia che sulla Ducati tenterà di vincere il suo quarto titolo.



Jorge Martin parte da underdog. Successivamente ci sono gli outsider, come Enea Bastianini e Pedro Acosta.