MotoGP, Andrea Dovizioso a Luca Marini: “È una scelta forte”

Luca Marini ha preso la difficile decisione di lasciare la Ducati del team VR46 per salire sulla Honda factory MotoGP. Sarà una stagione MotoGP sicuramente in salita per il giovane pilota di Tavullia, ma se vincerà questa scommessa passerà sicuramente alla storia. A lui il merito di aver riportato un italiano sulla RC213V a distanza di tredici anni dall’ultima volta in cui Andrea Dovizioso ha corso con la moto dell’Ala dorata.

Il grande salto di Marini

Correva l’anno 2011, Andrea Dovizioso era all’ultima stagione con la Honda collezionando sette podi e il terzo posto finale, prima di passare alla Yamaha Tech3. Il titolo MotoGP finiva nelle mani del suo compagno di squadra Casey Stoner, a dimostrazione che erano gli anni d’oro per il marchio nipponico. Adesso per Luca Marini la situazione è molto differente, la RC-V si ritrova a dover colmare un gap tecnico piuttosto consistente rispetto a tutti gli altri costruttori. Eppure il Dovi comprende la scelta del fratello di Valentino Rossi… “Vuole tentare di prendere un’altra strada, da leader“. Ma servirà tempo e sudore, perché anche il 2024 sarà un anno all’insegna della Rossa. “Sarà ancora una lotta interna alla Ducati“.

Andra Dovizioso restò nel team Repsol Honda per tre stagioni, con una vittoria e quindici podi nel curriculum. “La MotoGP è molto cambiata dal 2009. Da come lo conosco, Luca sembra un pilota molto metodico e questo sarà di aiuto per il progetto HRC – ha spiegato il forlivese a Sky Sport -. Sicuramente ci vorrà del tempo“. Lasciare la Ducati Desmosedici GP, moto sicuramente competitiva per raggiungere il traguardo iridato, per passare alla Honda è stato molto coraggioso… “Una scelta forte… Quando sei un pilota factory puoi crearti il tuo spazio. Se andrà tutto bene il futuro sarà migliore. E’ una scommessa importante, ma ci può stare“.

Previsioni per il 2024

La prossima stagione MotoGP si preannuncia davvero entusiasmante, con otto piloti Ducati che possono dire la loro, anche se Ktm e Aprilia sono in crescita. Ci sarà l’incognita Marc Marquez, che ha intrapreso la strada inversa a Luca Marini passando da Repsol Honda al team satellite Gresini. Inoltre con i contratti in scadenza della maggior parte dei piloti, tutti spingeranno al massimo per ritagliarsi un contratto adeguato per il biennio successivo. “Marquez sarà sicuramente uno dei pilastri del mercato piloti – conclude Andrea Dovizioso -, ma bisogna aspettare per vedere gli avversari…“.

Foto Instagram @andreadovizioso