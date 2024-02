Continua la collaborazione tra Takaaki Nakagami e LCR Honda Idemitsu anche per la stagione MotoGP 2024. La settima per il pilota giapponese, che deve lasciarsi alle spalle un anno particolarmente complicato, anzi uno dei suoi peggiori da quando è approdato in classe regina. Nakagami riparte con rinnovata motivazione, questa sarà una stagione importante. Dopo la presentazione della RC-V di Zarco, ecco anche i colori (immutati) della RC213V #30. “Honda e la squadra si stanno impegnando tanto, abbiamo grandi ambizioni” ha dichiarato Lucio Cecchinello. “È un periodo duro, ma bisogna sempre continuare a credere nel sogno e motivare sia la squadra che i piloti verso l’obiettivo.”

Nakagami carico per un nuovo anno MotoGP

“Mi sono preparato molto durante l’inverno” ha sottolineato il pilota LCR Honda. “Volevo essere fisicamente pronto per fare tanti giri nei test a Sepang. Non vedo l’ora che arrivi la prima gara in Qatar.” Come detto, questa sarà la settima stagione per Nakagami sia in MotoGP che con la squadra di Lucio Cecchinello. “Ormai conosco bene sia la Honda che tutto il team” ha infatti sottolineato il 31enne di Chiba. Tutti i piloti HRC sono coinvolti ora nel processo di sviluppo, ogni informazione è utile per cercare la risalita. “Spero che le mie informazioni possano aiutare Honda in questo processo” ha aggiunto Nakagami. “Riesco a cogliere le differenze tra le piccole parti e riesco a spiegarlo. Penso sia questo il mio punto forte.” Quali sono gli obiettivi? “Mi piacerebbe tanto arrivare sul podio e riuscire a vincere una gara” è la prima risposta. “Sono molto concentrato verso i miei obiettivi per questa stagione.”

Foto: LCR Honda