Danilo Petrucci in prima fila provvisoria al VIR

Circuito nuovo, nuova sfida per Danilo Petrucci nel MotoAmerica Superbike, ma con le premesse giuste. Al termine delle prime qualifiche ufficiali al VIR (Virginia International Raceway) di Alton, il nostro portabandiera oltreoceano ha avvicinato la pole provvisoria di Jake Gagne, pagando dazio per soli 105 millesimi nel raffronto cronometrico.

GIORNATA IN CRESCENDO PER PETRUCCI

Vanificata nelle scorse settimane la possibilità di scoprire la pista per un acquazzone, Danilo Petrucci senza riferimenti si è presentato al VIR in gran spolvero. Come ad Austin e Road Atlanta, ha vissuto un venerdì in costante ascesa. Prese le misure del tracciato nell’inaugurale sessione di prove libere, nel corso delle qualifiche ufficiali si è progressivamente migliorato avvicinando la pole.

105 MILLESIMI DALLA POLE PROVVISORIA

Con la Panigale V4 R #9 del team Warhorse HSBK Racing Ducati New York, Petrucci si era prontamente collocato in terza posizione, preceduto dalle Yamaha dei soliti Gagne e Scholtz. Montata gomma nuova a 6 minuti dal termine, nei conclusivi due assalti al time attack ha ritoccato il suo precedente crono di 1’24″864: dapprima in 1’24″588, successivamente in 1’24″476. Il tutto con i migliori parziali ai primi due settori, pagando poi soli 105 millesimi, gap di fatto subito nel T3.

GAGNE DAVANTI A TUTTI

Insomma, un buon inizio per il capo-classifica di campionato, il quale dovrà fare i conti nelle due gare in programma con il Campione in carica Jake Gagne, in 1’24″371 poleman provvisorio. L’alfiere Attack Yamaha ha lasciato a 0″031 Mathew Scholtz (Westby Yamaha), lo stesso Petrucci, Jake Lewis (4° a 0″357 con M4 Suzuki) e Cameron Petersen (Attack Yamaha). Per la cronaca, una top-5 racchiusa in poco più di mezzo secondo, con il resto del plotone a più di 1″ dalla vetta.

DOMANI GARA 1 PER PETRUCCI

Ad Alton domani i protagonisti del MotoAmerica affronteranno la seconda sessione di qualifiche ufficiali con, a seguire, la disputa di Gara 1. Tutto in diretta streaming grazie al servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.