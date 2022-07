Dani Pedrosa è furioso “A Misano non ho fatto neppure un giro!”

Dani Pedrosa non sorride. Raramente lo si è visto così arrabbiato, anche ai tempi del Motomondiale. Era venuto a Misano sperando di lottare per il suo primo podio nel Super Trofeo Lamborghini. Invece se ne va senza avere terminato neppure un giro di gara. Sabato il suo compagno di squadra Antonin Borga è uscito prima di cedergli in volante, domenica mattina Dani è stato coinvolto in un incidente alla prima curva. Il pilota polacco Karol Basz si è girato davanti a lui e per Dani è stato impossibile evitarlo.

Dani Pedrosa

L’ automobilismo sarebbe dovuto essere un gioco per Dani Pedrosa ma un week-end così è troppo difficile da sopportare, anche per chi corre a livello amatoriale. Lascia il paddock mentre gara-2 è ancora in corso. Cerchiamo di scambiare due parole con lui ma è scuro in volto ed ha pochissima voglia di parlare.

“Cosa devo dire? – esordisce Dani Pedrosa a Corsedimoto – Non ho fatto neppure un giro! Sabato si è ritirato il mio compagno Antonin Borga prima di cedermi il volante. Adesso sono finito fuori alla prima curva. Praticamente non ho gareggiato e non per colpa mia. Non ho fatto neppure un giro!”.

Quando tornerai al volante per la prossima gara?

“Tra quattro mesi, manca ancora tanto. Ora ho tutto il tempo di sbollire”

Farai dei test nel frattempo?

“Ancora non lo so, non ne ho idea. Sicuramente mi allenerò tanto al simulatore”.

Al di là di questa esperienza particolarmente sfortunata, come ti trovi nell’automobilismo?

“E’ bello, mi piace e corro per divertirmi. E’ un bel campionato e mi trovo tanto bene però quando ci sono ci sono dei week-end così…”.

Foto Lamborghini Squadra Corse