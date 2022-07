MotoGP, Aleix Espargarò exploit da veterano: “Non so spiegarmelo”

L’ascesa di Aleix Espargarò e Aprilia ha preso il via nella stagione MotoGP 2021, con la RS-GP e il pilota di Granollers costantemente alle spalle del gruppo da podio. A Silverstone è arrivato il primo traguardo storico per il marchio di Noale, squadra e pilota hanno compreso che mancava un ultimo step. E durante l’inverno gli ingegneri hanno compiuto quel decisivo passo tecnico per essere competitivi sin dai primi Gran Premi. La consacrazione di Aleix arriva all’età di 33 anni, alla sua ventesima stagione nel Motomondiale: meglio tardi che mai…

La consacrazione di Aleix a 33 anni

Alla vigilia di questo campionato MotoGP nessuno avrebbe ipotizzato risultati simili: una vittoria, quattro podi, sempre a punti e nelle prime posizioni, fatta eccezione per il GP di Austin dove il catalano non ha mai brillato. “Il mio obiettivo all’inizio della stagione era quello di entrare nella Top 5 e pensavo che sarebbe stato molto difficile ottenerlo. Invece stiamo lottando per il titolo, al secondo posto assoluto. Sono molto felice perché nemmeno il più ottimista avrebbe potuto immaginarlo“, ammette Aleix Espargarò a ‘Diari d’Andorra’. Ma come spiegare l’exploit in età matura? “La risposta non è affatto facile… Mi sforzo come sempre e la differenza è abissale. Molti fattori si sono uniti, stabilità in famiglia, con la squadra e come sta crescendo la moto“.

Fiducia nella corsa al titolo MotoGP

Il pilota Aprilia ha dimostrato una certa maturità anche sul piano psicologico. L’errore in Catalunya, costato 9 punti iridati, avrebbe potuto piegarlo, invece sia al Sachsenring che ad Assen ha dimostrato il passo per giocarsela con i migliori. Soprattutto in Olanda, dove ha recuperato 10 posizioni dopo il contatto con Fabio Quartararo. Una prestazione che lascia ben sperare per la seconda parte del campionato MotoGP, con il costruttore veneto pronto a mettergli a disposizione anche una nuova specifica di motore. Ma contro l’amico e rivale della Yamaha servirà molto di più, perché il campione francese sbaglia poco e nulla. Dalla sua Espargarò può contare su alcuni tracciati molto congeniali al suo stile, come Silverstone e Aragon. “In questa stagione mi sto divertendo molto, anche se ho più pressione perché la posta in palio è molto alta. Ma sono più veloce e più fluido e raggiungo limiti che non avevo mai raggiunto, senza commettere errori. Ho grande fiducia e questo può fare la differenza“.

