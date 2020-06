Il Campionato Italiano Velocità in Salita ha il suo nuovo calendario. Ecco le date dei sei appuntamenti del CIVS 2020.

I campionati si stanno via via riorganizzando per ripartire. È il caso anche del Campionato Italiano Velocità in Salita. La FMI ha reso note infatti le nuove date della stagione 2020 del CIVS. Sei gare da disputare, si comincia il 2 agosto dal percorso di Gragnana – Varliano/Piazza al Serchio (LU). La conclusione sarà il 18 ottobre con il round di Isola del Liri, sul tracciato Poggio – Vallefredda (FR).

Il calendario 2020

1° Round: 2 agosto 2020, Gragnana – Varliano/Piazza al Serchio (LU), Motoclub Ducale. CIVS – Campionato Italiano Velocità in Salita + Crono Climber

2° Round: 22 agosto 2020, Spoleto – Forca di Cerro (PG), Motoclub Spoleto. CIVS – Campionato Italiano Velocità in Salita + Crono Climber

3° Round: 23 agosto 2020, Spoleto – Forca di Cerro (PG), Motoclub Spoleto. CIVS – Campionato Italiano Velocità in Salita + Crono Climber + Coppa Europa Salita

4° Round: 13 settembre 2020, Saline – Volterra (PI), Motoclub Evandro Viti Volterra. CIVS – Campionato Italiano Velocità in Salita + Crono Climber

5° Round: 27 settembre 2020, Pieve Santo Stefano – Passo allo Spino (AR), Motoclub Spino Team. CIVS – Campionato Italiano Velocità in Salita + Crono Climber + Coppa Europa Salita

6° Round: 18 ottobre 2020, Poggio – Vallefredda (FR), Franco Mancini 2000. CIVS – Campionato Italiano Velocità in Salita + Crono Climber

Confermate le due prove di Europeo ospitate all’interno del CIVS. Accresceranno il livello del Campionato negli appuntamenti di Spoleto-Forca di Cerro e del Passo dello Spino. Spazio poi anche alle moto d’Epoca e al Trofeo Crono Climber, ormai collaudata formula per un primo approccio con il mondo della velocità in salita. Vedremo appuntamenti abbinati a tutte le gare del CIVS 2020.

La FMI sta seguendo con sempre maggiore attenzione l’evolversi delle norme anticontagio riguardo al Covid-19. Partendo da questo si sta lavorando per definire le modalità di svolgimento di tutti gli appuntamenti della Velocità tricolore, compreso il CIVS 2020.