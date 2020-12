CIVS: pubblicato il calendario 2021 della Velocità in Salita

Pubblicato il calendario 2021 del CIVS, Campionato Italiano Velocità in Salita. Sette round in programma, più una prova unica di Coppa Italia. Ecco date e circuiti.

La Velocità in Salita ha il suo calendario 2021. Con alle spalle una stagione che ha visto circa 130 piloti per ogni gara, la FMI ha reso noto il calendario per il 2021 del CIVS. In programma 7 round più un appuntamento di Coppa Italia in prova unica. Il via scatterà il 30 maggio sul percorso Pieve-Passo dello Spino, la conclusione il 12 settembre sul tracciato Saline-Volterra.

Anche nel 2021 non mancheranno poi le due prove di Campionato Europeo. Le troveremo all’interno del Campionato, nel round inaugurale del Passo dello Spino e in quello di Isola del Liri (Poggio-Vallefredda). Appuntamenti che accresceranno il livello del Campionato. Spazio anche alle moto d’Epoca e al Trofeo Crono Climber, l’ormai collaudata formula per avere un primo approccio con il mondo della velocità in salita, con appuntamenti abbinati a tutte le gare del CIVS 2021. Come detto, non mancherà infine un round di Coppa Italia in prova unica, di scena il 13 giugno sul percorso Deruta – Castelleone in Provincia di Perugia.

Il calendario 2021

1° Round: 30 maggio 2021, Pieve Santo Stefano – Passo allo Spino (AR), Moto Club Spino Team – CIVS + Crono Climber + Europeo

Coppa Italia: 13 giugno 2021, Deruta – Castelleone (PG), Moto Club Deruta – Coppa Italia + Crono Climber

2° Round: 27 giugno 2021, Poggio – Vallefredda (FR), Moto Club Franco Mancini 2000 – CIVS + Crono Climber + Europeo

3° Round: 11 luglio 2021, Molino del Pero – Monzuno (BO), Moto Club True Riders – CIVS + Crono Climber

4° Round: 1 agosto 2021, Gragnana – Varliano/Piazza al Serchio (LU), Moto Club Ducale – CIVS + Crono Climber

5° Round: 21 agosto 2021, Spoleto – Forca di Cerro (PG), Moto Club Spoleto – CIVS + Crono Climber

6° Round: 22 agosto 2021, Spoleto – Forca di Cerro (PG), Moto Club Spoleto – CIVS + Crono Climber

7° Round: 12 settembre 2021, Saline – Volterra (PI), Moto Club Evandro Viti Volterra – CIVS + Crono Climber