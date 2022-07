Superbike, fine dell’incubo per Lorenzo Zanetti

La Superbike tricolore ritrova uno dei suoi protagonisti più attesi. Lorenzo Zanetti finalmente può tirare un sospiro di sollievo e guardare con serenità al futuro. Il pilota bresciano si era gravemente infortunato nel primo round stagionale del Campionato Italiano Superbike a Misano riportando la perforazione della milza, varie fratture alle costole e lesioni interne. Aveva dovuto saltare i primi tre round del CIV ma ora è prossimo al rientro definitivo, a fine mese in occasione della gara in notturna proprio al Misano World Circuit. Il team Broncos, capitato da Luca Conforti, in questi mesi è sempre stato al suo fianco, sostenendolo e supportandolo al massimo.

Lorenzo Zanetti, come stai?

“Mi sto riprendendo. C’è ancora tanto lavoro da fare e mi sto impegnando. Mi alleno e faccio fisioterapia tutti i giorni però il processo di recupero è molto lungo anche perché ho perso un po’ di chili. Vediamo cosa succederà. Non sono ancora in forma al cento per cento e non ho ancora ricevuto l’ok dei medici, dovrò fare la visita prima del CIV a Misano ma andrò lì per correre“.

Hai già ripreso a girare in moto?

“Sì, ho fatto dei test giovedì con Ducati. Anche la settimana prossima sarò in pista poi parteciperò al WDW. Ho ripreso dunque ad andare in moto regolarmente”.

Cosa ti aspetti dalla Racing Night di Misano?

“Onestamente non so cosa aspettarmi ma ho voglia di rientrare e vedere come sono messo. Non ho grosse aspettative, non so come reagirà il mio fisico dopo un infortunio del genere, vediamo”.

