Perché Misano non organizza gare endurance?

C’è il Gran Premio di San Marino di MotoGP. C’è stato per tanti anni il San Marino Round del Mondiale Superbike. C’è stato (e probabilmente ci sarà di nuovo) il Gran Premio di San Marino di Motocross. In passato c’è stato perfino il Mondiale di Trial ma non è mai esistita una 8 Ore di San Marino del Mondiale Endurance. La Federazione del Titano e il Misano World Circuit non ci pensano proprio. Anzi, quest’ anno in Romagna non si correrà neppure la 4 Ore di Misano Classic Vintage. Si svolgeva in autunno dal 2013 e riscuoteva grande interesse tra gli stranieri.

I riflettori ci sarebbero

E dire che Misano è uno tra i circuiti europei migliori a livello assoluto e vanta un impianto di illuminazione moderno, ideale per le gare di notturna. Non a caso a fine mese di svolgerà la Racing Night del Campionato Italiano Velocità. Già in passato si è corso spesso in notturna e ci sono stati vari eventi serali legati soprattutto alle auto.

Misano è tuttavia, ad oggi, l’unico importante circuito italiano che non ha mai ospitato neppure una gara del mondiale di durata, eccezion fatta per una 1000km nell’inaugurale stagione della specialità (1980).

Cos’è che frena?

Problemi oggettivi o mancanza di interesse generale per le gare di durata? Ufficialmente il motivo è il rumore. La pista di Misano sorge, infatti, in una zona residenziale. Da regolamento, le gare del FIM EWC necessitano di una parte “in notturna”, salvo casi estremi per ragioni di sicurezza (Estoril e SlovakiaRing in tempi recenti) o per mancanza di illuminazione (6 ore di Most 2021). La 8 Ore di Suzuka, considerata “la gara delle gare”, si corre quasi interamente di giorno: con il buio solo nel corso dell’ultim’ora.

Viene più da pensare che si tratti di una mancanza di appeal e di interesse. Soprattutto da parte dalla Repubblica di San Marino che, comprensibilmente, ci tiene di più ad organizzare degli eventi all’interno del suo territorio, eccezion fatta per la MotoGP.