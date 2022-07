Mattia Pasini tester Lamborghini per un giorno

Dal mondo virtuale a quello reale il passo è breve. Soprattutto se si è titolari di un’azienda di simulatori, commentatori televisivi e piloti del motomondiale. Mattia Pasini, in attesa di sapere se avrà ancora la possibilità di gareggiare in Moto2, si è divertito in pista a Misano in occasione di una giornata di test organizzata da Lamborghini.

Mattia Pasini già in precedenza aveva dimostrato di essere molto veloce sulle quattro ruote conquistando importanti risultati nel 2021.

A Misano Mattia Pasini ha provato tante auto diverse ma tutte potentissime, autentiche vetture da sogno. Durante i test è passato dalla GT Super Trofeo alla Lamborghini GT3 Evo2 che correrà il prossimo anno. Il pilota riccionese ha provato inoltre la Essenza SCV 12, un’auto straordinaria, da due milioni e mezzo di Euro.

I tempi sul giro sono top secret. Chi era presente a Misano assicura, però, che sia andato particolarmente forte, girando su crono da pilota professionista di auto. Sicuramente si è divertito moltissimo ed appena sceso dalle auto era felice come un bambino al parco giochi.

L’allenamento al simulatore non gli manca di certo. Considerando che Dani Pedrosa si preparerà per le prossime gare del Super Trofeo proprio con i suoi simulatori, sicuramente la guida in virtuale è molto utile per andare veloci anche nella realtà.

Mattia Pasini ama l’automobilismo e potrebbe avere davanti una brillante carriera su quattro ruote ma al momento si sente ancora un pilota del Motomondiale a tutti gli effetti. Probabilmente quest’anno lo rivedremo ancora in pista ma in moto.