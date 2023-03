CIV Superbike: quali sono le novità in Honda? Ce ne parla Michelozzi

Tre titoli italiani piloti, quattro coppe costruttori ed altrettanti successi tricolori a squadre. La Scuderia Improve Firenze Motor è da anni una tra le realtà del riferimento del Campionato Italiano Superbike ma non solo. Il Team Manager, Alessandro Michelozzi, è il responsabile del Progetto Racing di Honda Italia. Improve quest’anno punta ai vertici del CIV Superbike con Luca Vitali ma è interessante anche tutto ciò che ruota intorno alla squadra, con una concessionaria in cui lavorano 17 persone ed il supporto a tutti i team clienti.

“Lavoro con Honda da 37 anni – racconta Alessandro Michelozzi a Corsedimoto – da giovane avrei voluto fare il pilota ma non ne ho avuto la possibilità però sono sempre stato tra le moto con la mia concessionaria e dal 1998 anche con il team. Negli ultimi tempi siamo un vero o proprio riferimento per tutte le squadre italiane che acquistano da noi la moto, il kit, i particolari racing e tutti i vari componenti. Noi sviluppiamo le varie cose con Luca Vitali ma le forniamo anche a tutte le squadre a conferma della vicinanza e sensibilità di Honda verso i propri clienti che si sentono quindi assistiti dalla Casa Madre. Quest’anno di saranno diversi sviluppi a livello tecnico che verranno messi a disposizione di tutti”.

Si percepisce un legame forte con Honda. E’ così?

“Vorrei citare una celebre frase del fondatore Soichiro Honda “Credi nei tuoi sogni e Loro crederanno in Te. E tutto quello che avevi soltanto immaginato diventerà reale, perché quello che Noi immaginiamo esiste e vive nel loro mondo.” Ecco questo è ciò che cerco di fare capire ai ragazzi che lavorano con me ma anche a tutte le realtà coinvolte. Penso che la Honda possa fare molto bene al CIV Superbike e serve convinzione”.

Perché come Improve avete un solo pilota?

“Sono sincero, non avrei modo tempo di gestirne di più. Per me i piloti sono come figli e ci dedico tantissime energie in più non mi piace assolutamente andare in cerca di paganti. I soldi li guadagno lavorando con la concessionaria e con le corse quindi preferisco avere un solo pilota come Vitali e che possa andare veramente bene. Al CIV Superbike ci saranno comunque cinque Honda, moto con un buon rapporto qualità prezzo anche per ciò che concerne la gestione”.

Come vedi il CIV Superbike?

“Bene, molto bene, e trovo ingiuste le polemiche che spesso lo riguardano. C’era stato un po’ il problema delle gomme che all’inizio non è stato facile adattarsi alle Dunlop ma era una questione di tempo. Ultimamente il campionato è più equilibrato. Quest’anno ci sarà il solito grande Pirro, penso che potrà fare molto bene Delbianco che è approdato in una grande squadra e con un’ottima moto. Ovviamente puntiamo a stare davanti noi con Vitali poi da tenere d’occhio anche altri piloti Honda come Russo e Chiarini , un giovane che potrebbe essere la sorpresa del campionato. Sarebbe molto belle avere tante Honda davanti al CIV, sarebbe una bella soddisfazione”.