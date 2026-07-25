CIV Superbike: Delbianco vola nella notte di Misano, piegato Rinaldi

Delbianco centra la sua prima affermazione nella gara in notturna del CIV Superbike a Misano: Rinaldi ci prova, ma non basta.

Secondo copione, il caloroso pubblico delle grandi occasioni ha caratterizzato il sabato sera del CIV Superbike al Misano World Circuit Marco Simoncelli, assistendo ad una Racing Night a tinte del giallo della Yamaha R1 di Alessandro Delbianco (DMR Racing), vestita per l'occasione con una livrea vintage ispirata alla gloriosa Yamaha YZR500 di Kenny Roberts. Alla personale prima vittoria nell'adrenalinica gara in notturna sul tracciato di Santa Monica, il Campione in carica ha consolidato la propria leadership di campionato, faticando non poco nel contenere la controffensiva di un ritrovato Michael Ruben Rinaldi, splendido secondo a precedere l'altra Ducati V4 di B-Max Racing Team condotta dalla wild card d'eccezione Lukas Tulovic.

DELBIANCO PADRONE DELLA RACING NIGHT

"DB52" si è prontamente liberato di un super Lukas Tulovic, dovendo tuttavia sudare le proverbiali le proverbiali sette camicie per resistere ad un tentativo di rimonta da parte di Michael Ruben Rinaldi. Il forcing dell'ex Mondiale Superbike, con tempi sul'1'36 basso ed un giro più veloce in 1'36"095, ha fatto risuonare la sveglia a Delbianco, il quale ha dapprima risposto chiudendo tutte le porte per poi costruire un rassicurante vantaggio nel finale. Tra i piloti reduci dalla 8 ore di Suzuka, Alessandro Delbianco ha riaffermato il suo straordinario momento di forma, d ando seguito alla pole position di questa mattina . Dopo aver girato secondo alla Variante del Parco,si è prontamente liberato di un super Lukas Tulovic, dovendo tuttavia sudare le proverbiali le proverbiali sette camicie per resistere ad un tentativo di rimonta da parte di Michael Ruben Rinaldi. Il forcing dell'ex Mondiale Superbike, con tempi sul'1'36 basso ed un giro più veloce in 1'36"095, ha fatto risuonare la sveglia a Delbianco, il quale ha dapprima risposto chiudendo tutte le porte per poi costruire un rassicurante vantaggio nel finale.

RINALDI SUL PODIO NEL CIV SUPERBIKE

Il quarto hurrà stagionale, il diciannovesimo in carriera nel CIV Superbike, consente ad Alessandro Delbianco di allungare a +42 punti in campionato rispetto a Samuele Cavalieri (Broncos Racing Team Ducati), quarto lasciando i restanti gradini del podio ai due portacolori B-Max Racing Team. Unico a provare ad impensierire Delbianco, Michael Ruben Rinaldi ha dato prova di grinta e determinazione per il primo podio con questi colori, superando un problematico avvio di stagione. Festa doppia per la compagine di Massimo Buna, con Lukas Tulovic particolarmente in palla all'esordio con la Ducati V4 in configurazione CIV SBK. L'egemonia Ducati viene spezzata da Luca Ottaviani (Extreme Racing Service), quinto assicurandosi il derby Honda con Gabriele Giannini (Scuderia Improve).

BERNARDI CHE SFORTUNA!

In una Gara 1 che ha visto Luca Vitali (Vitali Racing Team) concludere al settimo posto davanti alle BMW di Christian Gamarino e Mattia Volpi, un atteso protagonista come Luca Bernardi è stato clamorosamente costretto al ritiro al giro di ricognizione per un problema alla propria Aprilia RSV4 1100 RR a conduzione familiare. Fuori gioco anche Randy Krummenacher, incappato in una innocua scivolata al Carro, mentre Alessio Finello è quattordicesimo da sostituto di Michele Pirro. Domani in Gara 2 in programma alle 14:20.

FARIOLI VINCE NEL CIV SUPERSPORT

La serata della Racing Night si è aperta invece con una rocambolesca ed avvincente Gara 1 del CIV Supersport, registrando il successo di una wild card d'eccezione presente a Misano. Filippo Farioli, abitualmente impegnato con VFT Racing nella serie iridata, si è assicurato la vittoria con la Yamaha R9 del team D&A Racing al culmine di un duello senza esclusione di colpi con Lorenzo Dalla Porta (Promodriver) e, soprattutto, Niccolò Antonelli (AltoGo Racing Team). Farioli aveva cambiato passo nel corso del decimo dei 13 giri in programma sfilando Antonelli, salvo dover cedere nuovamente il comando all'inizio della tornata conclusiva. Pochi istanti più tardi, l'originario di Bergamo ha realizzato il sorpasso decisivo in pieno ingresso delle Rio, riportandosi in testa fino alla bandiera a scacchi. Insieme a Farioli, in un podio monopolizzato dalle Yamaha sono così saliti nell'ordine Antonelli e Dalla Porta. Se ben presto questo terzetto ha preso il largo, alle loro spalle non sono mancati i colpi di scena, con inevitabili ripercussioni nella corsa al titolo tricolore. Andrea Mantovani, comodamente in piena Top-5, ha rallentato senza preavviso nelle fasi iniziali della contesa per un inconveniente alla Ducati V2 #54 preparata dalla Scuderia D'Ettorre, salvando il salvabile con il tredicesimo posto finale. Uno brutto colpo per il dominatore del weekend di Imola, che consente a Dalla Porta di guadagnare la leadership di campionato con 1 solo punticino di vantaggio. Una situazione da monitore in vista di Gara 2 che scatterà domani alle 15:10. Una nuova occasione per ben figurare in Kawasaki, con Glenn van Straalen ed il rientrante Julio Garcia rispettivamente quarto e quinto a precedere Matteo Patacca, Biagio Miceli, Bryan D'Onofrio ed un anonimo Kevin Zannoni, non andato oltre il nono posto.

DUNLOP CIV SUPERBIKE 2026

Misano, Classifica Gara 1

Photo Courtesy: Salvatore Annarumma

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