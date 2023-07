Flavio Ferroni e Gianluca Scorza non gareggiano a Misano. Il Faieta Motors by Speed Action non è presente in circuito e dire che era una tra le squadre più attese alla vigilia del Campionato Italiano Superbike. Ferroni quest’anno sarebbe dovuto essere uno tra i principali protagonisti del CIV dopo un 2022 condizionato da un infortunio ma la sorte ha continuato a voltargli le spalle. Non si sa bene cosa sia successo alla squadra marchigiana. Resta il dispiacere di vedere un team in meno su uno schieramento con già poche moto e l’assenza di due giovani promettenti quali “Ferro” e Sconza.

Flavio Ferroni non è presente in autodromo ed ovviamente il dispiacere è forte.

“Dopo le prime tre gare, a causa dei cambi di programma, si è deciso di interrompere la collaborazione con il Team Speed Action visti i mancati punti di incontro per poter proseguire – dice Flavio Ferroni a Corsedimoto – Onestamente non so quali saranno le mie sorti da ora a fine campionato. Però la mia priorità è quella di continuare a correre con il marchio Yamaha”.

Intanto nei due turni di prove libere ha dettato legge Michele Pirro, costantemente in più veloce con la Ducati del team Barni. In gran forma anche Luca Bernardi su Aprilia e Luca Vitali su Honda che si sono alternati subito alle spalle di Pirro. Questa sera (venerdì 28) alle 21.25 si accenderanno i riflettori per il primo turno di qualifiche in vista dell’attesissima Racing Night di sabato. Si prevede una sfida molto accesa con Michele Pirro deciso a riconquistare la leadership del campionato, ora nelle mani di Lorenzo Zanetti con la Ducati Broncos.

Foto social Flavio Ferroni

