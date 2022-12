CIV, due Simone Saltarelli in Superbike? No, il più giovane è in Supersport

Un curioso caso di omonimia. Nel CIV 2023 ci saranno due piloti con lo stesso nome e lo stesso cognome ma non sono parenti, anzi, si conoscono appena. Entrambi si chiamano Simone Saltarelli e nei giorni scorsi le voci di paddock li davano entrambi nel Campionato Italiano Superbike.

L’equivoco era nato dal team e dalla moto. Simone Saltarelli, 22enne di Modena, l’anno prossimo correrà nel Broncos Racing Team su una Ducati Panigale V2 motorizzata Motocorsa nel Campionato Italiano Supersport 600 e non su una Panigale V4-R nel CIV Superbike. Sarà il compagno di squadra di Lorenzo Zanetti, ma non gareggeranno nella stessa classe. In realtà nel paddock alcuni avevano pensato che il giovane pilota emiliano avrebbe affiancato Michele Pirro al team Barni ma la voce era stata subito smentita dal pilota stesso che ora è felicissimo di gareggiare in Supersport su Ducati e punterà certamente ai vertici.

Al Campionato Italiano Superbike ci sarà dunque “solo” Simone Saltarelli di Senigallia sulla Honda CBR1000RR-R del team TCF Racing. Il trentasettenne marchigiano sta lottando con ogni sua forza per tornare al top dopo l’ infortunio di ottobre nell’ultimo round del National Trophy. Sta facendo riabilitazione, fisioterapia e si sta allenando in palestra. Non molla un attimo, neppure durante le feste. Darà veramente il massimo per tornare ad essere protagonista ad alti livelli dopo il secondo posto al National Trophy 2022.

A proposito di piloti infortunati, Roberto Tamburini proprio alla vigilia delle feste si è sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico per la rimozione delle viti che gli avevano messo per stabilizzare la frattura alla caviglia destra. Il Tambu praticamente ha fatto tutto il Mondiale Superbike con un malleolo in disordine. Ora ha fatto questo piccolo tagliando per essere al cento per cento nella prossima stagione, sperando ovviamente di correre. Ad oggi è ancora senza una moto per il 2023.