JuniorGP: Farioli e Pini super a Valencia! I risultati delle gare

Cinque gare combattute per l’appuntamento al Circuit Ricardo Tormo. C’è ancora un solo dominatore in European Talent Cup, ma abbiamo anche un podio tricolore con Guido Pini nuovamente battagliero protagonista. Una gioia italiana arriva anche in JuniorGP, finalmente il primo podio per Filippo Farioli! In gara Moto2 invece registriamo una nuova vittoria di Lukas Tulovic, ma stavolta se l’è dovuta sudare… Segnaliamo l’interessata presenza di vari giovani ora nel mondiale. Ad esempio gli ultimi due campioni Moto3, ovvero Izan Guevara e Daniel Holgado, od anche Alonso López, fresco di promozione mondiale. Tornando ai risultati, vediamo com’è andata la tappa a Valencia.

JuniorGP: super Farioli, dal botto al podio!

Gara 1 non parte nemmeno per Lunetta: nel giro di ricognizione eccolo tornare al box, che sfortuna dopo delle bellissime qualifiche… Ottimo scatto di Llambias, il poleman Rueda però risponde subito, ma non riesce a fuggire. Una volta di più ecco quindi una gara con una dozzina di battaglieri protagonisti, tra i quali anche Farioli ed il vincitore di Estoril Buasri. Fino a cinque giri dalla fine: l’italiano è in vetta, ma ecco un errore che involontariamente provoca anche la caduta di Almansa. Corsa sfortunata per i nostri migliori portacolori… Alla fine la battaglia si conclude con il guizzo vincente di David Alonso, arriva il suo primo successo in JuniorGP! Appena 30 millesimi di vantaggio su Angel Piqueras, terza piazza per David Salvador.

Gara 2 con Lunetta al via: risolto il problema che l’ha fermato nella prima corsa, eccolo regolarmente in griglia. Rueda e Piqueras sono gli autori dello scatto migliore, con a ruota l’italiano (che in seguito però perderà svariate posizioni), Buasri, Salvador e via via tutti gli altri. Sembrava che il duo EG 0,0 dovesse scappare, ma gli inseguitori invece non sono dell’idea. Non manca nel gruppetto di testa un pauroso highside con protagonista Llambias, ma la bella notizia è che fortunatamente viene evitato da tutti gli altri. Fuggono in otto, dando vita una volta di più ad un’intensa battaglia per la zona podio. Fino all’incidente di Buasri che causa anche l’involontario KO di Uriarte. Nelle zone alte c’è anche una scivolata all’ultima curva per Alonso, ripartito a razzo e 7° al traguardo. Per la vittoria, finalmente José Antonio Rueda concretizza la pole ed arriva il trionfo. Ma è super anche Filippo Farioli, dopo la caduta di Gara 1 eccolo sul secondo gradino del podio!

ETC: Pini sempre protagonista

Gara 1 comincia con l’ottimo scatto di Uriarte, subito ripreso da Esteban, che stavolta però non scappa come a Estoril. Il #51, Martínez e Pini tengono il passo, rientrano poi anche O’Gorman e Boggio, ma attenzione al ‘pericolo’ Salmela. Scattato dal fondo per sanzione, è presto in top ten e marcia a suon di giri veloci… Fino alla caduta di Boggio a 9 giri dalla fine: pilota cosciente ma dolorante sull’asfalto, serve la bandiera rossa per permettere i soccorsi. Si riparte poi per una gara-sprint di 5 giri: scattano al meglio Uriarte, Esteban, Martínez, Pini e Salmela (stavolta dalla P6!), ma il #28 di colpo alza la mano e si sposta… Ci prova, per poi chiudere col 3° zero in tre gare. In testa invece sono di nuovo in quattro in fuga per una battaglia senza respiro fino alla fine. Vince però ancora Joel Esteban, con Brian Uriarte 2° ed un super Rico Salmela 3°. Guido Pini chiude ex aequo (+0.270 per entrambi), ma ha la meglio il finlandese, autore anche di un ultimo giro veloce.

Gara 2 con anche Boggio in griglia, tutto OK dopo l’incidente della prima corsa. Uriarte, Esteban e Salmela sono i tre migliori davanti al campione Martínez, determinato a interrompere la striscia negativa. Perdono svariate posizioni invece sia Pini che Boggio, entrambi però giro dopo giro in rimonta nel gruppo di testa. A 10 giri dalla fine è lotta a sette per la zona podio, finché Joel Esteban non mette il turbo e prende il largo. Terza vittoria per l’alfiere Aspar Team, che inizio di stagione! Dietro invece è battaglia serrata per le altre due posizioni del podio, dalla quale si staccherà Uriarte costretto al ritiro. Arrivo al fotofinish, con tanto di lungo controllo video per capire chi è 2° tra Guido Pini e Máximo Martínez (con Long Lap Penalty). Primi punti per lo spagnolo, l’italiano ne risente per appena due millesimi, ma è un altro super podio!

Moto2: la terza di Tulovic

Gara unica con il miglior scatto di Escrig, che beffa Tulovic al via, ma il tedesco ci mette poco per tornare davanti. Con anche Agius che ne approfitta per infilarsi in seconda piazza. Il battagliero trio si dà subito alla fuga, rimangono nel gruppo di inseguitori sia Marcon che Rato. Il maggiore colpo di scena però non ci metterà molto ad arrivare: 16 giri dalla fine ed il trio di testa diventa un duo con l’inattesa caduta di Agius! Che peccato per il rookie australiano, che aveva un’altra concreta possibilità di fare bene… La situazione poi si stabilizza con una doppia lotta per il podio: Escrig-Tulovic e Cardelús-Yeray Ruiz si contendono le varie posizioni. Alla fine ecco il 3° trionfo in tre gare per Lukas Tulovic, con Alex Escrig poco dietro dopo aver anche comandato per qualche giro, mentre ben più indietro Xavi Cardelús ha la meglio e si prende la terza piazza. Per quanto riguarda gli italiani, Tommaso Marcon è il migliore in sesta posizione davanti al compagno di box Mattia Rato.

Foto: Aspar Team/AC Racing Team