Bis di O’Halloran nel British Superbike, Ray leader

Il terzo round del British Superbike 2022 disputatosi sul tracciato National (corto) di Donington Park restituisce al campionato il miglior Jason O’Halloran. Mattatore della prima parte di stagione 2021, dopo un inizio al ralentì ha finalmente ritrovato il giusto feeling con la R1 del team McAMS Yamaha mettendo a segno una perentoria doppietta nelle due gare in programma domenica. Come nella seconda manche, anche in questa terza sfida del weekend ha regolato Bradley Ray, alle sue spalle sul traguardo, ma confermatosi capo-classifica di campionato.

RAY A +28 SU O’HALLORAN

Partendo proprio dalla generale, con un rendimento costante nelle tre gare Bradley Ray lascia l’East Midlands sempre in testa alla classifica, annoverando 28 punti di vantaggio su O’Halloran. “Telespalla” ha raccolto un bel gruzzoletto di Podium Points in ottica Showdown, sebbene non sia riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Come in Gara 2, anche in questa terza gara ha dovuto cedere il passo all’australiano, velocissimo sulla distanza, riuscendo a concretizzare il sorpasso vincente alla Coppice alla 17esima delle 26 tornate previste.

PODIO FOTOCOPIA NEL BRITISH SUPERBIKE

Il podio di questa Gara 3 replica quanto vissuto nella manche precedente con un costante e redditizio Lee Jackson (FS-3 Kawasaki) terzo e certezza consolidata della serie. Il buon momento della Verdona viene testimoniato dal quarto posto del 20enne Rory Skinner, pronto a giocarsi il mese prossimo chance importanti di vittoria in casa a Knockhill. Scorrendo l’ordine d’arrivo, Kyle Ryde quinto ha preceduto Christian Iddon con Tom Sykes settimo e, strano da dirsi, al suo miglior risultato stagionale con MCE Ducati.

BOTTO DI LEON HASLAM E GLENN IRWIN

Questa terza gara è stata caratterizzata al sesto giro dall’ingresso della Safety Car, resasi necessaria per il botto al Starkey’s Bridge di Leon Haslam. Autore di un violento highside, in questa carambola ha coinvolto anche Glenn Irwin, il quale è finito a terra per evitarlo. Fortunatamente entrambi i piloti sono usciti illesi da questo tremendo schianto.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Donington Park National, Classifica Gara 3

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 26 giri in 29’31.007

2- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 1.713

3- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.187

4- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 5.448

5- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 5.482

6- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 7.985

7- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 12.492

8- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 13.514

9- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 13.653

10- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 16.485

11- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 18.154

12- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 22.932

13- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 23.550

14- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 24.373

15- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 26.187

16- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 30.835