JuniorGP Estoril: prime pole del 2022, Marcon e Lunetta in top10

Scatta la stagione del FIM JuniorGP, la prima con la nuova denominazione che prende il posto del FIM CEV Repsol. Estoril apre il campionato 2022 e le prime pole position vanno a due volti noti delle rispettive categorie. In Moto2 la zampata vincente è quella di Lukas Tulovic, nell’ex Moto3 invece ci pensa José Antonio Rueda, non mancano alcuni italiani all’interno della top ten di entrambe le categorie. Domani ci saranno le gare, due per la Moto2 e gara unica invece per il JuniorGP, in diretta streaming sul canale Youtube di Sky Sport.

Moto2, Marcon in 2^ fila

La prima pole position del 2022 va a uno dei nomi noti della categoria. Lukas Tulovic, veterano del campionato e 3° in classifica generale nel 2021, si prende la prima casella in griglia. Reduce dal primo round MotoE come sostituto, il pilota tedesco cerca il salto di qualità e questa è senza dubbio un’ottima partenza. Davvero niente male invece chi occupa la seconda casella: Senna Agius, all’esordio in Moto2, si prende già una bella prima fila! Prima fila completata da Piotr Biesiekirski, ottimo piazzamento per il giovane polacco. In azione Xavi Cardelús, costretto a saltare la tappa elettrica a Jerez per infortunio ed al debutto stagionale. Il miglior italiano in griglia è una vecchia conoscenza: Tommaso Marcon, al rientro in campionato, si prende il sesto posto in griglia. Doppia corsa domani per la categoria: Gara 1 alle 13:00, Gara 2 alle 16:00.

JuniorGP, top ten per Lunetta

Il maggiore protagonista dei primi due round della Rookies Cup parte col piede giusto anche qui. José Antonio Rueda infatti si prende la prima pole position della stagione 2022, brillando in particolare nella prima sessione di qualifica. Nel pomeriggio le temperature si sono alzate ed in pochissimi hanno fatto meglio, non toccando la top 10. La seconda casella in griglia va al pilota SIC58 Harrison Voight, terza piazza per il thailandese Tatchakorn Buasri. Il miglior italiano in qualifica è Luca Lunetta, alla seconda stagione in questa categoria e domani al via dal 9° posto. Senza tempo Theo Gourdon, ma il suo weekend s’è già concluso per problemi fisici dovuti ad un precedente infortunio. Gara unica per il JuniorGP, in programma alle 14:00 italiane.

Foto: fimjuniorgp.com