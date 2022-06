JuniorGP Catalunya: prima fila per Boggio! I risultati delle qualifiche

Circuito diverso, polemen che non cambiano. José Antonio Rueda comanda in JuniorGP, Lukas Tulovic svetta in Moto2, Joel Esteban non si batte in European Talent Cup. Tre ragazzi che si confermano anche sul caldissimo Circuit de Barcelona-Catalunya: saranno sempre loro a scattare davanti a tutti per le gare in programma. La ETC sarà l’unica categoria con gara unica alle 13:00. Due corse invece per le altre classi: il JuniorGP corre alle 11:00 ed alle 14:00, la Moto2 alle 12:00 ed alle 15:00. Tutte le corse saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube di Sky Sport.

JuniorGP

Intoccabile José Antonio Rueda, che con un 1:48.310 stampato nella non ha rivali per la prima casella in griglia. Syarifuddin Azman si ferma a poco meno di sei decimi: per la prima volta in prima fila, il malese può mettere a frutto anche la wild card nel Mondiale Moto3 disputata proprio la scorsa settimana. Doppietta EG 0,0 in prima fila con Angel Piqueras che si prende la terza piazza. Buasri 4° perderà quattro caselle in Gara 1 per non aver rispettato il peso minimo. Llambias invece non disputerà le gare per la frattura di una gamba in seguito ad un incidente in QP2.

Moto2

È sempre Lukas Tulovic: il pilota tedesco non si batte sul giro secco, ecco un’altra pole position a suo nome in questo campionato 2022. A poco più di un decimo troviamo l’esordiente Senna Agius, di nuovo tra i protagonisti, per la terza piazza il divario lievita fino a poco meno di sette decimi con Alex Toledo. Il miglior italiano in griglia è Tommaso Marcon, che si prende la nona casella dietro a Xavi Cardelús. Sottolineiamo che l’andorrano è reduce dalla rottura di un tendine di un dito del piede destro, infortunio riportato nel round MotoE al Mugello a fine maggio.

European Talent Cup

Niente da fare, Joel Esteban non molla la prima casella in griglia. Anche a Barcellona è sempre il pilota del Aspar Team a fare la differenza, piazzando il tempo giusto nel corso della QP2 del gruppo A. La seconda casella va all’irlandese Casey O’Gorman (VisionTrack Racing Team), il migliore del gruppo B, ma è doppietta per la truppa di Jorge Martínez. Guizzo tricolore grazie ad Edoardo ‘Dodo’ Boggio: il numero #47 si prende il terzo posto nelle qualifiche odierne. Piazzamento nei primi 10 anche per Guido Pini, domani al via dall’ottava casella.

La top ten

Joel Esteban – Aspar Junior Team Casey O’Gorman – VisionTrack Racing Team Edoardo Boggio – Aspar Junior Team Brian Uriarte – Team Estrella Galicia 0,0 Rico Salmela – Team Estrella Galicia 0,0 Amanuel Brinton – Team Estrella Galicia 0,0 Máximo Martínez – Team Honda Laglisse Guido Pini – AC Racing Team Jesus Rios – MRE Talent Carter Thompson – AGR Team

I risultati completi ETC

Foto: Aspar Team