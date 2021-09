Condizioni mutevoli a Misano che premiano David Muñoz, è sua la pole position. Match point per Daniel Holgado dalla nona casella in griglia.

Le mutevoli condizioni meteo al Misano World Circuit chiaramente hanno influenzato anche i ragazzini del CEV Moto3. La comparsa della pioggia ad un certo punto della giornata ha regalato a David Muñoz la pole position sul tracciato tricolore, mentre non ha fatto un favore al leader Daniel Holgado. L’assalto al titolo del Mondialino del pilota GasGas Aspar scatterà infatti dalla nona casella in griglia. Mancano solo nove punti sui due rivali rimasti per chiudere i conti, la gara unica prevista per domani alle 17:15 può essere definitiva.

QP1: svetta David Muñoz

Sarà questo il turno determinante per assegnare la pole position. David Muñoz si impone con un 1:44.982, staccando di pochissimo il neo campione Red Bull Rookies Cup, David Alonso. Seguono due ragazzi dalle esperienze mondiali, Joel Kelso e Takuma Matsuyama, più Ivan Ortolá, futuro rookie nel Mondiale Moto3. Per quanto riguarda i nostri portacolori, il migliore è Raffaele Fusco 18° davanti al rookie Luca Lunetta.

QP2: ‘Josito’ García al top

Nel secondo turno di qualifiche i tempi sono ben più alti, la pioggia arrivata copiosa per il turno MotoGP chiaramente ha influito molto. In queste condizioni spicca José Julián García, che piazza il suo sigillo ma con un 1:48.962, ben quattro secondi più alto rispetto al miglior crono delle QP1. Gran margine sul pilota indonesiano Mario Suryo Aji, Doppietta tricolore a seguire composta da Luca Lunetta e da Nicola Carraro.

Classifica combinata

Foto: Cardoso Racing