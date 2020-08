CEV Moto3, Jerez: Daniel Muñoz in pole, 7° Nicholas Spinelli

Daniel Muñoz stampa la pole position a Jerez, top 6 dominata da piloti spagnoli. Miglior italiano Nicholas Spinelli, autore del 7° crono.

I giovani piloti spagnoli continuano a dettare legge nel Mondiale Junior. A Jerez non è diverso: Daniel Muñoz fa sua la pole position sulla pista andalusa, con i connazionali Izan Guevara e Pedro Acosta a completare la prima fila. Dobbiamo scendere fino al settimo posto per non trovare un pilota iberico: parliamo nello specifico del nostro Nicholas Spinelli, autore del 7° miglior tempo a sei decimi dal poleman. Tre le gare in programma per i ragazzi del CEV Moto3: si comincia sabato alle 13:00, doppio evento domenica alle 11:00 ed alle 14:00.

Prima sessione a trazione spagnola, visto il risultato finale in top 6. Il migliore di tutti è Daniel Muñoz, autore del suo miglior crono nel 12° dei 16 giri da lui completati. Ad un decimo da lui ci sono Izan Guevara e Pedro Acosta, ma non sono davvero lontani neanche gli altri connazionali. Il primo a spezzare questo dominio è l’italiano Nicholas Spinelli, autore del 7° tempo davanti all’australiano Billy van Eerde, unici non-spagnoli presenti in top ten, anche se con un ritardo che supera il mezzo secondo.

Secondo turno nelle mani di uno dei due leader in classifica generale, Pedro Acosta. In una sessione più calda sul tracciato di Jerez lo spagnolo è l’unico a scendere sotto il muro di 1:47. Seguono a poco più di tre decimi il giapponese Takuma Matsuyama ed il brasiliano Diogo Moreira. Per trovare il primo dei nostri portacolori, sempre Nicholas Spinelli, dobbiamo scendere fino al 22° posto in classifica.

Classifica combinata che si basa soprattutto sulla QP1, visto che come detto il secondo turno ha registrato prevalentemente tempi più alti. Daniel Muñoz mantiene così la prima posizione e si assicura quindi la partenza in gara davanti a tutti. Izan Guevara e Pedro Acosta gli scatteranno accanto, per quest’ultimo attenzione in primis a Xavier Artigas, il secondo leader in classifica generale a pari punti. Settima casella per Nicholas Spinelli, il suo compagno di box Raffaele Fusco è 18°, 28° posto per Leonardo Taccini e 31° per Filippo Palazzi.