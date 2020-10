CEV Moto3, Aragón: Daniel Holgado in pole, il leader Artigas è 6°

Daniel Holgado in evidenza sotto la pioggia, è sua la pole position ad Aragón. In prima fila José García e Pedro Acosta, 6° il leader Artigas, Spinelli e Palazzi in top ten.

Il CEV Moto3 protagonista in un sabato bagnato al MotorLand Aragón. Non cambia il fatto che davanti c’è sempre un pilota spagnolo: stavolta è Daniel Holgado ad assicurarsi la pole position, precedendo i connazionali José García e Pedro Acosta. Il leader in campionato Xavi Artigas scatterà invece dalla sesta casella in griglia. Buone notizie per i nostri colori: in top ten infatti troviamo Nicholas Spinelli 8° e Filippo Palazzi 10°. Tutto pronto quindi per le tre gare che dovranno disputare i ragazzi del Mondiale Junior, qui gli orari.

QP1: svetta Holgado

La prima sessione di giornata vede Daniel Holgado al comando della classifica dei tempi. Lo spagnolo del Aspar Team chiude con un best lap di 2:16.203, staccando di 90 millesimi José García e di circa un decimo Pedro Acosta. Una top 3 particolarmente ravvicinata nonostante le condizioni meteo poco favorevoli, con Xavi Artigas solo 6°, mentre troviamo ben due nostri portacolori in top ten, Nicholas Spinelli e Filippo Palazzi, con Raffaele Fusco 12° e Leonardo Taccini 30°. Non classificati in questo turno Sho Nishimura (MT-Foundation 77) e Syarifuddin Azman (Monlau Motorsport).

QP2: si vede Salvador

Secondo turno di qualifiche in cui le condizioni della pista non migliorano, anzi. Lo testimonia il miglior crono di David Salvador, che con un 2:18.425 chiude al comando davanti a Daniel Muñoz ed a Xavi Artigas. In top ten in quest’ultima sessione di giornata vediamo tre italiani: Raffaele Fusco è 5°, Leonardo Taccini stampa il 7° tempo e Filippo Palazzi è 8°. Davvero pochi i ragazzi che comunque riescono a migliorare rispetto alla QP1, mentre registriamo ben nove piloti senza riferimenti cronometrici: Fellon, Acosta, Rougé, Kelso, Riu, Agius, Moreira Holgado.

La classifica combinata

In una giornata complessa per via della pioggia è Daniel Holgado infine ad assicurarsi la pole e quindi la partenza dalla prima casella in griglia. Accanto a lui José García (ricordiamo, vincitore dell’ultima gara dello scorso round) e Pedro Acosta, intenzionato a ricucire il distacco dal capoclassificato Xavi Artigas. L’alfiere Leopard Junior è sesto in griglia, ma pronto a consolidare ancora di più la sua leadership in campionato. Top ten per due nostri portacolori: Nicholas Spinelli si assicura l’8° posto in griglia, Filippo Palazzi è 10°.