Rinviato ancora l'inizio di stagione del CEV. Salta l'appuntamento di fine maggio a Valencia, la nuova data verrà comunicata in seguito.

L’emergenza globale dovuta al coronavirus sta portando continui cambiamenti a livello sportivo. Cambia un’altra data nel calendario del FIM CEV Repsol: il primo round stagionale a Valencia, previsto il 23-24 maggio, viene rinviato. Non si conosce ancora una nuova data, che verrà comunicata in seguito.

La priorità rimane come sempre quella di disputare la stagione 2020, ma bisogna fare i conti con questa emergenza. Serve adattare il calendario, sperando di riuscire a disputare gli appuntamenti programmati. In precedenza era stato rimandato il round inaugurale all’Autódromo do Algarve, prima delle due tappe programmate in Portogallo in questa annata.

Ancora non si conosce una nuova data, stesso discorso che ora coinvolge anche l’appuntamento al Circuito Ricardo Tormo a Valencia. Se non dovessero esserci ulteriori cambiamenti (ma sembra difficile), i piloti di CEV Moto3 e Moto2 inizieranno la nuova stagione a Barcellona il 14 giugno.