Cambia una data nel calendario 2020 del CEV. Il round a Jerez viene posticipato di due settimane, ad ottobre. Per ora invariato il resto.

Ci sono novità per quanto riguarda il calendario 2020 del FIM CEV Repsol, che cambia una data rispetto alla pubblicazione precedente. Il round sul tracciato di Jerez viene posticipato di due settimane: non più il 27 settembre, ma l’11 ottobre. Invariate tutte le altre date in programma per la nuova stagione del Mondiale Moto3 Junior, del Campionato Europeo Moto2 e della European Talent Cup.

Ricordiamo che (se tutto dovesse essere confermato) il CEV comincerà il 26 aprile al Autódromo do Algarve (Portimão). Si continua poi a Valencia e Barcellona, per poi tornare in Portogallo, ma stavolta a Estoril, non più quindi round inaugurale. Si andrà ad Aragón, per poi debuttare a San Marino (solo Moto3). Ci sarà poi Jerez, per finire nuovamente al Circuit Ricardo Tormo di Valencia.