La MotoGP ai tempi del coronavirus: cosa stanno facendo i piloti

Maverick Vinales è tornato in Spagna dopo l’inverno in Qatar. Qui prosegue la preparazione in moto da cross, dopo una breve gita al lago Engolasters (Andorra). Il rider Yamaha attende con ansia di conoscere la prima data della stagione 2020 di MotoGP dopo le ottime prestazioni nei test invernali. La YZR-M1 sembra promettere molto bene, ma saranno solo i risultati della pista a smentire o confermare le buone impressioni.

I fratelli Alex e Marc Marquez si avvicendano fra motocross e mountain bike a Lleida. I due pilota Repsol Honda per la prima volta condivideranno il box Repsol Honda, ma l’allerta coronavirus ha rimandato l’esordio in gara dei due campioni di Cervera. Fabio Quartararo prolunga la pausa invernale ad Andorra, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci tra Romagna e Pesaro-Urbino. Fabio Quartararo si sta allenando in Catalogna e non vede l’ora di correre la sua prima gara in sella alla Ducati.

Valentino Rossi e i ragazzi dell’Academy impegnati al Ranch di Tavullia, dove nei giorni scorsi i tre della MotoGP (Rossi, Morbidelli e Bagnaia) hanno realizzato un video postato sui social. Nelle ultime ore Pecco ha lanciato una raccolta fondi per aiutare il reparto di Rianimazione dell’ospedale Molinette di Torino. Il Dottore ha dato un importante contributo all’associazione Insieme per Marche Nord, che sta raccogliendo soldi da destinare all’azienda ospedaliera Marche Nord per l’emergenza coronavirus.