Cancellati i test MotoGP a Jerez, Ducati andrà a Valencia?

KTM cancella i test MotoGP a Jerez, a cui avrebbero partecipato anche altre squadre. Ducati in dubbio per i test a Valencia a fine mese.

In questo periodo di stop forzato per il Motomondiale, alcune squadre MotoGP avevano in programma di svolgere alcune sessioni di test privati. KTM aveva prenotato la pista di Jerez dal 18 al 20 marzo, tre giorni a cui volevano prendere parte anche Honda ed in origine Aprilia (che sicuramente avrebbe dovuto rinunciare per le disposizioni in Italia). I programmi però sono cambiati, i test non avranno luogo. E Ducati? In teoria dal 30 al 31 marzo dovrebbe correre a Valencia: al momento non ci sono cambiamenti, ma i dubbi sull’effettiva possibilità di realizzare i test ci sono.

L’emergenza coronavirus sta condizionando l’andamento di tanti campionati. Ricordiamo che sono già state cancellate (Qatar) e rinviate (Thailandia, Americhe, Argentina) le prime gare della stagione MotoGP. In questa delicata situazione globale l’organizzatore dei test, ovvero KTM, ha deciso di annullare questi tre giorni a Jerez per non mettere a rischio il suo personale. La situazione rimane chiaramente sotto attenta osservazione, ma per il momento la fabbrica di Mattighofen ritiene (giustamente) sia meglio rimandare a tempi migliori.

Per quanto riguarda Ducati, al momento non si conoscono cambiamenti, ma non è escluso che ce ne siano. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, la squadra di Borgo Panigale ha ancora in programma due giornate di test da svolgere con il collaudatore Michele Pirro a Valencia. Ricordiamo però le disposizioni ancora più rigide attuate in Italia per contenere la diffusione del virus, oltre ai voli sospesi da e verso il nostro paese da parte della Spagna. Anche il team romagnolo continua chiaramente a tenere d’occhio la situazione. La speranza è che la situazione migliori, ma il rinvio è dietro l’angolo.