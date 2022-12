Bologna rosso fuoco: la doppietta Mondiale della Ducati diventa show

Bologna rosso fuoco per la grande festa Ducati, nonostante pioggia e basse temperature. “Campioni in Piazza²” ha riempito Piazza Maggiore per celebrare ufficialmente l’incredibile annata sportiva di Borgo Panigale. Il campione MotoGP Pecco Bagnaia e l’iridato Superbike Alvaro Bautista sono stati gli eroi della serata, assieme a tutti coloro che hanno lavorato ‘dietro le quinte’. Un lavoro valso la tripla corona, arrivata in entrambi i Mondiali. Svelato anche un pensiero per gli appassionati: due serie speciali di Panigale V4 in serie numerata e limitata.

Via alla festa in piazza dalle 20. DJ-set curato da Fresco, non sono mancate le risate con l’apprezzato comico Giuseppe Giacobazzi, per poi passare al momento più emozionante. La voce di Luca Ward e le note di Federico Poggipollini hanno accompagnato gli attimi più belli della storia Ducati nel mondo delle corse. Sul palco l’AD Claudio Domenicali, il presidente della regione Stefano Bonaccini ed il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Nonché i “maghi” della struttura: il direttore generale Gigi Dall’Igna, il direttore sportivo Paolo Ciabatti, il direttore tecnico Davide Barana. Il team manager MotoGP Davide Tardozzi, il team principal Aruba Ducati Stefano Cecconi ed il team manager WorldSBK Serafino Foti.

Fino al momento di gloria dei due campioni, Alvaro Bautista e Pecco Bagnaia, introdotti da Guido Meda ed accolti dal calore del pubblico festante. Una festa condivisa anche con altri protagonisti Ducati in pista, ovvero Axel Bassani, Enea Bastianini, Marco Bezzecchi. Chaz Davies, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Michele Pirro e Michael Rinaldi. Campioni MotoGP e WorldSBK omaggiati anche da rappresentanti di altri sport, come il calciatore Lorenzo De Silvestri, i cestisti Pietro Aradori e Sabrina Cinili, il CT della nazionale di ciclismo Daniele Bennati. Una grande celebrazione per un’annata storica, con il rosso Ducati ed il tricolore tornati sul tetto del mondo.

Foto: Ducati Corse