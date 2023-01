32 milioni di euro. E’ a quanto ammonta l’investimento complessivo previsto per l’ampliamento e sviluppo dell’Autodromo del Levante, in provincia di Bari. Il circuito, di proprietà ACI, intende diventare una valida alternativa ai circuiti spagnoli durante il periodo invernale. Tra qualche anno potrà ospitare importanti eventi italiani ed internazionali, sia di auto che di moto. La Formula 1 e la MotoGP resteranno ovviamente un sogno visto che richiedono ben altre infrastrutture e spazi. Tuttavia diventerà un impianto di riferimento, il migliore dell’ Europa Meridionale. E potrebbe diventare una validissima alternativa ai circuiti iberici per i test invernali, anche per team dei campionati top class.

I lavori inizieranno nei prossimi mesi e fino a quel momento l’attività andrà avanti con l’attuale struttura che ospita da tanti anni le varie manifestazioni sia di auto che di moto.

L’Autodromo del Levante venne inaugurato il 10 giugno 1989 ed è ancora conosciuto da molti appassionati con il vecchio nome di “Binetto”, il comune in cui sorge. Attualmente il tracciato è ancora molto corto, appena 1577 metri. In un prossimo futuro avrà una lunghezza di circa 3.200 metri.

All’Autodromo del Levante sorgerà un centro di guida sicura come quello esistente a Vallelunga. Ci sarà poi il ristorante, la foresteria, una nuova struttura per ospitare uffici, box pit-lane e centro medico. Il nuovo layout del tracciato prevede dei lunghi rettilinei e caratteristiche tecniche funzionali ad ospitare i vari test auto e moto più competizioni ad alti livelli. E’ prevista la realizzazione anche di un kartodromo ricavato da una parte del nuovo tracciato. L’area interessata sarà di oltre 400mila metri quadri.

Uno dei punti di forza sarà certamente il clima mite tutto l’anno e il forte richiamo turistico della Puglia.