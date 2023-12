“Always with Tatay” attivata una raccolta di fondi per la riabilitazione

Carlos Tatay è impegnato nella sua gara più difficile in assoluto. il suo obbiettivo è tornare a camminare e quindi ad una vita normale. Non impossibile, anzi. Il pilota spagnolo sta facendo grandi progressi. Il 2 luglio, lo ricordiamo, Carlos Tatay era stato protagonista di un grave incidente nella prima gara Moto2 del JuniorGP a Portimao.

Aveva riportato una grave lesione alla colonna vertebrale: D8 incompleto e quindi non riesce a muovere le gambe. All’Ospedale Nazionale per Paraplegici di Toledo, Tatay non ha mai smesso di lavorare ed impegnarsi al massimo nella riabilitazione. Si è cimentato anche in sport come nuoto e il tennis ed è riuscito a ritrovare un po’ di sensibilità nelle gambe. Questo è un ottimo segnale e significa che potrebbe recuperare la mobilità, tornare a camminare e, si spera, perfino tornare in moto.

Carlos Tatay ce la sta mettendo veramente tutta ed i risultati sono sorprendenti purtroppo però c’è un ostacolo di natura economica. La riabilitazione ha costi molto alti che non può permettersi di sostenere da solo. L’azienda di caschi LS2 dopo averlo sostenuto durante la sua carriera di pilota, ora lo sta supportando anche in questa nuova sfida, impressionata dall’impegno che ci sta mettendo ogni giorno. Ed è così che ha promosso una raccolta di fondi sulla piattaforma Go Found Me (clicca qui) in modo che tutti possano dare il proprio contributo. Non ci sono somme minime, è possibile donare anche piccole cifre, tutto può fare la differenza in questo momento. L’affetto dei tifosi e la vicinanza della gente può far bene anche a livello morale, in questo lungo percorso verso la guarigione.