Toni Bou blindato, la leggenda Trial in Repsol Honda fino al 2027

Toni Bou e Repsol Honda inarrestabili nel Trial, a quanto pare però il conteggio è ancora provvisorio. Dall’Ala Dorata infatti ecco l’annuncio della rinnovata fiducia nel suo campionissimo spagnolo, che rimarrà legato a questi colori per altri quattro anni. Parliamo di un 34 volte campione del mondo (incluso quest’anno), che quindi con questo nuovo accordo raggiungerà quota 21 anni assieme a HRC.

Una collaborazione tra Toni Bou e Repsol Honda iniziata nel 2007, portando ad una raffica di successi. Il 37enne di Piera (Catalunya, Spagna) è infatti il pilota di Trial più decorato di sempre nella storia di questa specialità. Bou vanta 17 titoli indoor, altrettanti outdoor, 221 vittorie e 291 podi in totale. Non c’è da sorprendersi quindi che Repsol Honda voglia assicurarsi il suo asso vincente ancora per un po’, precisamente fino alla stagione 2027, per continuare a scrivere altri record insieme.

Toni Bou blindato

“Sono grato al team per aver confermato la sua fiducia in me per altri quattro anni” ha dichiarato il pluricampione catalano. “Ho sempre detto che volevo finire la mia carriera con Repsol Honda, è ancora questo l’obiettivo. Sono contento di rimanere con quella che considero la mia famiglia, in una squadra con cui ho vinto tutto. Darò sempre il 100% in ogni gara fino alla fine della mia carriera, ho conquistato più di quanto sognassi ma voglio sempre lottare per qualcosa di più”.

Chiaramente grande soddisfazione anche in HRC, come si evince dalle parole del presidente Koji Watanabe. “Siamo molto contenti di avere Toni Bou nel Repsol Honda Team fino al 2027” è il suo commento. “È difficile vincere un titolo mondiale, figurarsi 34. Toni ha conquistato ogni suo campionato per tanti anni grazie alla sua grande voglia di vincere, oltre a mantenere la forza mentale, tecnica e fisica ad alti livelli. HRC continuerà a supportare Toni Bou in ogni aspetto per permettergli di continuare a vincere.”

Foto: HRC Images