Natale solidale con il Panettone della Fondazione Simoncelli

Ovunque impazzano le polemiche sul pandoro della Ferragni ma c’è un dolce di Natale realmente solidale: il Panettone SIC58. L’iniziativa era già stata proposta l’anno scorso ed è stata replicata ottenendo ampi consensi. Ora è rimasto solo quello goloso al cioccolato. Per riceverlo è sufficiente fare una donazione di 25 euro sul sito della Fondazione Simoncelli e selezionandolo come gadget. La Fondazione Marco Simoncelli sostiene da anni progetti umanitari e collabora attivamente con iniziative di Enti ed Istituzioni pubbliche e private in ricordo di Sic. Nel caso non si arrivasse in tempo per il panettone si può pur sempre fare una donazione.

L’obiettivo di questa Onlus è promuovere l’impegno dello sport a favore del sociale per contribuire attivamente alla realizzazione di progetti umanitari. Attraverso la sua attività la famiglia del Sic esprime la propria solidarietà a sostegno dei più svantaggiati, in particolare bambini e giovani. Marco Simoncelli era molto attivo nel sociale e non c’è modo migliore per onorarne la memoria.

Quest’anno è stato inaugurato il parco inclusivo sensoriale a Sant’ Andrea in Besanigo (dietro Casa Marco Simoncelli) ed è accessibile a tutte le persone, con e senza disabilità. la struttura è inclusiva completamente ed è percorribile con ogni tipo di ausili medici. La Fondazione Marco Simoncelli ha inoltre donato l’ecografo LOGIQ E10 S all’Unità di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale Infermi di Rimini. Il macchinario viene impiegato per diagnosticare precocemente malattie infiammatorie croniche intestinali per risparmiare esami endoscopici invasivi ai vari pazienti, in particolare a quelli più fragili. Con i fondi raccolti in memoria di Marco Simoncelli si sostengono quindi progetti importanti e virtuosi.