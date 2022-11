Alessandro Mazzocchetti, ideatore del marchio e del service racing MotoGP ‘Alex Design, originario di Roma, risiede e lavora a Brno, ma spesso fa da pendolare verso Capranica, dove vive la sua famiglia e c’è il suo atelier e lo studio grafico di progettazione. Tra i vari progetti in loco anche il restyling del circuito di Vallelunga. A meno di un’ora d’auto dal centro di Roma, nasce il ‘Villa Ida Racing Resort’ con una pista privata, ampio parcheggio, box moto e tutti i servizi necessari per ospitare amici e visitatori che vogliono trascorrere una giornata immersi nella natura, facendo qualche giro su veicoli a due e quattro ruote all’avanguardia. E deliziarsi con le specialità culinarie preparate dalle sapienti mani di sua mamma Clara e le sue collaboratrici ai fornelli.

Alex Design non è e non vuole essere solo un marchio MotoGP. Tra i lavori più importanti degli ultimi anni c’è anche il servizio e assistenza per la YART, realizzatore della linea GYTR (Genuine Yamaha Technology Racing, la divisione Yamaha Europa che produce parti speciali per R1, R6 RACE, R7 e R3). In cantiere ci sono diversi progetti pronti per essere sfornati da qui a breve. A Capranica spesso lavora a quattro mani con il suo amico e braccio destro Massimo Virdieri, su richiesta dei marchi più prestigiosi al mondo e conserva alcuni storici cimeli del motociclismo internazionale. Ma in pentola, oltre alla gustosissima pasta all’amatriciana, c’è molto altro.

A breve inauguri il tuo primo punto vendita a Brno…

Già dai tempi di Petronas avevamo iniziato una collaborazione con le Mini GP. Dopo circa due anni siamo passati alla Ohvale, partner ufficiale della FIM MiniGP World Series. Lavorando a questo progetto abbiamo avuto l’occasione di acquistare dei modelli della Ohvale, rielaborando il disegno delle carrozzerie e stilizzando la loro livrea per renderli un po’ più simili alle MotoGP. Abbiamo investito su questo settore creando un punto vendita nella città di Brno, con una location in un centro commerciale del centro storico. Abbiamo deciso di creare una nostra linea MiniGP e una scuola, ‘Alex Design MiniGP school’, realizzando anche modelli come minimotard in partnership con IMR e pitbikes super professionistiche con la Bucci.

Inoltre, grazie alla Ohvale, abbiamo allestito il team ‘Alex Design MiniGP’ con una ragazza promettente, Miranda Festoso, e un altro ragazzo che ufficializzeremo a breve. L’organizzazione sarà affidata a Fabrizio Frate, che seguirà attentamente la preparazione dei ragazzi nella teoria e nella pratica.

Alex Design Racing Wear

Alex Design pensa anche ai ragazzi che vogliono inserirsi nel motociclismo professionistico…

Abbiamo inoltre una flotta di mezzi MiniGP, minimotard, pitbikes, pre-Moto3, flat track e super professionistiche che diamo a noleggio a kartodromi e privati, con un minimo di dieci pezzi, completo di abbigliamento brandizzato Alex Design. Dal 2023 uscirà la nuova linea “racing wear” (tute, caschi, guanti, stivaletti) pensata per la massima sicurezza delle giovani leve. Essendo un disegnatore da molti anni è bello mettersi in gioco anche in questo mondo in veste di manager da un team, per vedere in piccolo come potrebbe essere gestire un team nel Motomondiale in un futuro non troppo lontano. E voglio arrivarci!

Ci parli del progetto Villa Ida Resort Racing?

Nasce da una scissione di quello che volevano fare mia sorella e il mio papà che sono venuti a mancare nel 2014-2015. L’idea era di realizzare un punto di ritrovo tra amici e persone che volevano usufruire dell’incantevole paesaggio della Tuscia. Ispirandomi a quanto fatto da Valentino Rossi a Tavullia, ho pensato di creare un resort con diverse attività racing con moto e quad elettrici. Aggiungendo un’area catering, una piscina, un parco di due ettari dove sprofondarsi nel massimo relax, stanze da letto. L’inaugurazione è prevista in primavera e sarà lo sbocco per tutte le mie fantasie professionali, una sorta di Disneyland personale…

Alex Design – logo

Cosa troveranno gli amici che verranno a farti visita?

In questo momento abbiamo moto all’avanguardia fabbricate da Bucci Moto, IMR, Ohvale e da un’azienda cinese importante come la KAYO. Stiamo lavorando soprattutto su veicoli elettrici perché questo è il futuro e per amalgamarci meglio con il paesaggio incontaminato di questo territorio. Tutte le moto saranno esclusive e personalizzate dal nostro disegno tecnico, sia per quanto riguarda la grafica che per alcuni elementi speciali di aerodinamica, grazie anche alla collaborazione di Barracuda e YART.

Da piccolo mi ha sempre attirato il lavoro svolto da Pininfarina e Giugiaro sui modelli Fiat e Ferrari e da De Pretto con Honda, il primo a nakedizzare le famose Hornet. Ai nostri clienti offriremo un prodotto di alta qualità garantito dalla lunga esperienza della Ohvale, ma fortemente personalizzato dal nostro marchio di design. Da assiduo frequentatore del Motor Bike Expo, che si svolge a Verona ed è organizzato da Francesco Agnoletto, presenteremo il Project Rental a fine gennaio 2023.

Qual è il vero sogno nel cassetto di Alex Design?

Il mio sogno personale è avere una famiglia, questo lavoro non mi ha mai dato il tempo necessario per crearmene una. E avere un mio team nel Motomondiale!

