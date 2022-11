Danny Buchan e SYNETIQ BMW all’assalto del British Superbike 2023

Ad un certo punto, nel bel mezzo della stagione 2022 del British Superbike, il rapporto tra Danny Buchan e SYNETIQ BMW by TAS era ai minimi storici. I risultati non arrivavano, tanto che la squadra si stava guardando attorno. Poi, ad un certo punto, la svolta, rappresentata dal trionfale weekend di Cadwell Park che ha salvato questo matrimonio. Quel rinnovo che sembrava lontano, da lì a poco è stato trovato ed annunciato in occasione del Motorcycle Live al NEC di Birmingham.

BUCHAN-BMW INSIEME NEL BRITISH SUPERBIKE

Classico esempio di “sliding doors” applicate al motociclismo. Con quel weekend di Cadwell Park e buoni risultati nei conclusivi round, l’originario dell’Essex ha trovato la conferma in squadra per il terzo anno consecutivo. Anche nel 2023 sarà pertanto la punta di diamante della squadra di Hector e Philip Neill, con l’obiettivo di portare ai vertici la BMW M 1000 RR. “A metà 2022 abbiamo compiuto dei grandi progressi“, ricorda Danny Buchan. “Non soltanto in virtù delle due vittorie di Cadwell Park, ma anche per i due podi di Brands Hatch, un tracciato dove abbiamo sofferto in passato“.

LE AMBIZIONI 2023

Danny Buchan, pur sempre vincitore di 6 gare in carriera nel British Superbike, non nasconde i suoi propositi ambiziosi per l’anno venturo. “Sulla scia dei risultati di fine 2022, per noi è stato semplice trovare l’accordo anche per il 2023“, ricorda DB83. “BMW ha presentato la nuova M 1000 RR che sembra decisamente un passo avanti. Stiamo già parlando in squadra su quali aspetti migliorare, di fatto ci siamo già messi in moto per puntare in alto la prossima stagione“.

CACCIA AL SUO COMPAGNO DI SQUADRA

Sconosciuto al momento il nome del pilota che affiancherà Danny Buchan in una delle squadre supportate ufficialmente da BMW Motorrad nel BSB. Perso Andrew Irwin, tornato in Honda, si stanno vagliando diversi profili, tra piloti di esperienza e qualche giovane di prospettiva gradito alla casa madre.