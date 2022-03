Autodromo di Vallelunga, parte il restyling di Alex Design

L’Autodromo di Vallelunga si appresta a compiere un ulteriore step dal punto di vista del design, degli eventi, delle emozioni. Alfredo Scala, Direttore Generale di ACI Vallelunga, insieme ad Alex Design, esperto di grafica del Motomondiale, hanno firmato un accordo di collaborazione per dare un nuovo look al circuito situato alle porte della Capitale. Il progetto prevede la realizzazione di immagini creative su spazi di fuga, cordoli, tribune, box, area paddock, area podio e rielaborazione del logo istituzionale.

Vallelunga tra passato, presente e futuro

“Dopo tanti anni che sono qui a Vallelunga abbiamo iniziato un grande progetto di ristrutturazione allargando il circuito, rifacendo i box, l’area superiore del reparto congressi, allestendo test drive e corsi di guida sicura – ha dichiarato Alfredo Scala -. In questo momento Vallelunga si sta proponendo come il circuito più importante del Centro Italia dove vengono a provare alcune delle aziende più importanti come Ferrari e Maserati. Qui la Nascar Europa viene a correre la finale a settembre e si tiene una gara del Campionato Italiano GT Endurance. Adesso, dopo tre anni di lavoro, avendo visto il lavoro effettuato da Aldo Drudi a Misano, ispirandoci a Le Mans, Imola e Mugello, ai circuiti dell’Arabia Saudita che sono stati i primi a creare un’immagine coordinata dei loro circuiti, abbiamo scelto Alex Design per rimodernare l’aspetto del nostro autodromo“.

Una scelta professionale ma anche di cuore, “perché abbiamo conosciuto Alex da ragazzo, quando correva in moto. Poi abbiamo seguito la sua escalation professionale, negli ultimi dieci anni ha raggiunto traguardi non indifferenti nel Motomondiale. Tre anni fa Alex è venuto a salutarci nella gara del CIV e gli abbiamo chiesto se volesse partecipare a questa gara di ristrutturazione di Vallelunga. Dopo i rallentamenti a causa della pandemia abbiamo concluso che le sue proposte sono le più emozionanti. E affideremo a lui il rimodernamento del circuito per i prossimi tre anni“.

Gli obiettivi a breve e medio termine

Gli obiettivi sono di riportare qui grandi eventi internazionali sia nel settore auto che nel settore moto. Vallelunga in passato ha potuto vantare il Mondiale di Superbike. Inoltre le grandi Case costruttrici verranno a testare i loro prototipi, compresi quelli della F1, e modelli che entreranno in commercio. “Offriremo tanti servizi agli appassionati di auto e moto che saranno emozionati ad entrare in un circuito alle porte di Roma ed avere un effetto suggestivo ed emozionante. Nei prossimi giorni inizieremo subito con le prime personalizzazioni“.

Alex Design subito al lavoro

Grande entusiasmo anche da parte di Alex Design che con la sua arte e magia grafica saprà dare nuovo splendore a Vallelunga. “Poco conta se i chilometri che separano Vallelunga da casa mia siano pochi o tanti. Ma di certo è una strada che nella mia vita, soprattutto nel periodo tra infanzia e adolescenza, ho percorso infinite volte. Ho amato Vallelunga prima da appassionato e poi da pilota e ora che posso amarla da professionista, regalandole i frutti di più di trent’anni di esperienza, sono al settimo cielo. Quando Alfredo Scala mi ha scelto per il restyling del circuito ho provato una grande emozione. Nella vita ho viaggiato moltissimo, fatto mille esperienze, conosciuto mondi diversi. Ed è stato estremamente gratificante avere la possibilità di conoscere il mondo attraverso il proprio sogno lavorativo. Ma dopo tanti anni l’idea di ritornare a lavorare per la mia prima patria mi scalda il cuore. D’altronde il primo amore non si scorda mai“.

Francesco Cassioli, Resp. Commerciale e Coordinatore Operativo di Vallelunga, ha sposato in toto questa iniziativa, condividendo le idee di Alfredo Scala. Collaborerà fianco a fianco con Alex Design per dare approvazione ai numerosi progetti che da qui ai prossimi tre anni verranno realizzati nel tempio delle corse alle porte di Roma.