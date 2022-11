100 Km dei Campioni 2022: al Ranch di Tavullia le star MotoGP e SBK

Sono ore di fermento a Tavullia, dove ieri Valentino Rossi ha inaugurato il nuovo store VR46 in via C. Battisti, nel centro storico del paese e su una superficie di 400mq. Ma l’evento clou è l’ottava edizione della 100 Km dei Campioni, di scena il 25 e 26 novembre al Ranch. In arrivo tante star della MotoGP e delle classi minori del Motomondiale. Dopo la partecipazione largamente preannunciata di Danilo Petrucci, sono tanti i volti noti che solcheranno lo sterrato ovale.

A Tavullia le stelle della MotoGP e della SBK

La 100 Km dei Campioni è diventato ormai un consueto appuntamento di fine anno per il motorsport sulle due ruote. Quest’anno nella lista degli invitati ci sono ovviamente gli allievi della VR46 Academy: Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Stefano Manzi, Andrea Migno, Mattia Pasini, Alberto Surra, Celestino Vietti, l’ex Lorenzo Baldassarri. Ma anche new entry come Andrea Dovizioso, esperto di motocross, ritiratosi dalla MotoGP dopo il weekend di Misano. E altri big come Jorge Martin, Alex Rins, Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, Augusto Fernandez. Arriveranno a Tavullia anche personaggi del WorldSBK, tra cui Michael Ruben Rinaldi, Tito Rabat e Axel Bassani.

Non cambia il programma della 100 Km: nella prima giornata sfida individuale ad eliminazione in stile “Americana”, con l’esclusione progressiva del pilota con il crono più alto. Sabato 26 novembre si terrà la sfida a coppie, dove solitamente Valentino Rossi fa coppia con suo fratello Luca Marini, grandi favoriti dopo la vittoria dello scorso anno. Anche stavolta non ha potuto aderire lo svizzero Dominique Aegerter che domani parteciperà alla festa di fine stagione con il team Intact a Memmingen. 40 il numero totale dei partecipanti, sarà bello rivedere sulla stessa pista Petrux e Dovi dopo il loro passato nello stesso box Ducati. Entrambi possono contare su una lunga esperienza con le moto da cross ed enduro e sapranno rendere questa edizione della 100 Km dei Campioni ancora più scintillante.

