Alex Bernardi non è un pilota professionista vero e proprio, lavora a tempo pieno nell’azienda di famiglia ma in aprile farà prima la 24 Ore di Le Mans poi andrà a Misano per il primo round del CIV Superbike. Gareggia da anni ed è sempre protagonista.

“Mi aspetta un periodo molto intenso – racconta Alex Bernardi a Corsedimoto – Sono molto contento di poter correre anche la 24 Ore di Le Mans: parto subito dopo Pasqua. Due settimane dopo sarò a Misano per la prima gara del CIV Superbike. Mi sto trovando bene con la moto con la Nuova M2, vediamo di lavorare al meglio per arrivare pronti. Correre la 24 Ore con Aprilia mi aiuterà sicuramente tanto. Voglio andare forte fin da subito e lottare con i primi”.

Chi sono i piloti da battere al CIV Superbike?

“I miei compagni di squadra sono forti, hanno fatto il Mondiale, e sarà difficile combattere con loro. Ci saranno poi Delbianco con Yamaha Michele Pirro, Lorenzo Zanetti, Vitali…Sono tutti veramente forti e ci sarà una gran battaglia e sarà un bel campionato”.

Sfida Ducati – Aprilia anche al CIV Superbike?

“Sicuramente ci sarà un bel dualismo anche qui, le case ci aiuteranno ed una vorrà prevalere sull’altra. I piloti ci sono, sono molto forti e ci saranno delle belle lotte, ne sono sicuro”.

Cosa manca ancora al CIV Superbike per fare un ulteriore step?

“Essenzialmente gli iscritti perché siamo pochi, tutti molto veloci però pochi per dare spettacolo vero. Servirebbe qualche partecipante in più in arrivo dal National: i primi 10 potrebbero venire al CIV e giocarsela perché vanno forte. In questo modo sarebbe più spettacolare e molto più bello. In più a livello mediatico secondo me dovrebbe essere gestito meglio come potrebbe essere un BSB o un AMA”.

