La sua stagione s’è veramente conclusa lo scorso weekend. Alessandro Sciarretta è stato tra i protagonisti dell’ultimo round ESBK, il campionato SBK spagnolo, disputato a Barcellona. Come nel CIV, il 18enne di Pescara ha partecipato all’evento nella categoria Supersport NG e sempre con i colori ZPM Racing. Ricordiamo che Sciarretta è campione italiano Supermoto e ha completato un anno di debutto in continua crescita nella Supersport tricolore, ma alla fine ha completato questo 2023 con un altro esordio che fa parte del suo bagaglio d’esperienza.

Sciarretta, una nuova sfida

“È stata un’esperienza molto bella” ha raccontato Alessandro Sciarretta a Corsedimoto. “Abbiamo provato cose nuove e siamo stati sempre in moto in un campionato sempre molto difficile, di un livello abbastanza alto. In generale il weekend è andato abbastanza bene, tranne qualche problemino nei primi giorni che poi siamo riusciti a risolvere.” Guardando ai risultati in sé, il pilota ZPM ha chiuso le qualifiche con la 23^ casella in griglia, per poi disputare le due corse in programma. Sciarretta è risalito fino al 18° posto in Gara 1 e ha fatto ancora meglio in Gara 2, tagliando il traguardo in 14^ posizione: un altro fine settimana in crescita anche a livello di piazzamenti finali.

“Si lavora di continuo”

Più dei risultati in sé però chiaramente gli obiettivi erano ben altri per un pilota al debutto come lui. “Questo fine settimana ci è servito soprattutto per fare un po’ più di esperienza, oltre che per confrontarmi anche con piloti molto forti” ha infatti sottolineato il pilota pescarese. Come detto inizialmente, questo 2023 è stato l’anno di debutto in generale nella classe Supersport. Ora però anche per Alessandro Sciarretta la stagione 2023, divisa tra motard e velocità, è finita: e adesso che si fa? “Ci si allena per l’anno prossimo” è la risposta. “Ancora non so cosa farò, ma si lavora di continuo.”

Foto: Social-Alessandro Sciarretta