Negli occhi di Marc Marquez c’era tutta l’emozione che può portare un risultato importante alla fine di un capitolo di peso. Il pluricampione MotoGP è ormai ai saluti con Honda, ma nella gara Sprint ha visto una ghiotta occasione e ci ha provato, riuscendo a giocarsela con Binder, Vinales ed anche con Martin. La “ruotata” sulla tuta del pilota Pramac parla anche di un bel rischio tra i due, Marquez ha ammesso chiaramente di non essersi tirato indietro nonostante tutto. È sempre lui a portare Honda sul podio (unica eccezione la vittoria di Rins ad Austin), mancherà davvero all’Ala Dorata l’anno prossimo…

Marquez commosso

“Ho cercato di dare tutto, ho rischiato di cadere più volte. Ma sapete come sono: non sarà facile, ma domani ci riprovo!” Marc Marquez si è espresso così ‘a caldo’, appena conclusa la MotoGP Sprint. Non solo: “Voglio dire grazie a questa squadra fantastica”. Un’ultima frase uscita con la voce rotta: Marquez infatti non ha trattenuto la commozione e le lacrime, quello della gara odierna è stato un risultato importante. Riuscirà davvero a ripetersi domani? Certo gli piacerebbe molto, ma tiene anche i piedi per terra. “È il miglior modo di salutare il team: è la Sprint, ma gli ho già regalato un podio” ha aggiunto in seguito Marquez, come riportano i colleghi di Motosan. “Domani vedremo, siamo realisti: partirò dalla 9^ posizione e direi una top 5, poi vedremo cosa potremo fare.”

Marquez, che rischio con Martin

Il pilota spagnolo non vuole strafare, ma già oggi ha dato anche più del possibile. Non è la prima volta in sella alla Honda RC-V, stavolta però ha una motivazione in più. Si è inserito subito nelle zone alte e non è mancato anche un grosso rischio “mondiale”, visto che si tratta di Jorge Martin! Ma ha sentito ‘odore di sangue’ e non si è tirato indietro. “Martin si è difeso molto bene, io ho chiuso il gas, ma sono andato avanti per inerzia. Per fortuna è stato solo un contatto. Se arrivavo a velocità normale uno dei due cadeva.” L’alfiere Pramac, che ha tenuto viva ancora per un altro giorno la lotta mondiale contro Bagnaia, l’ha anche presa sul ridere al momento del podio, mostrando quasi con orgoglio il segno nero ben visibile sulla sua tuta.

“È difficile lasciare tutti”

Sono in molti a pensare che sia stata una scelta semplice e logica da parte del pilota di Cervera, che lascia una RC-V non più competitiva per rilanciarsi in sella al missile Ducati. La realtà è ben diversa, per Marc Marquez è tutt’altro che facile. “Durante il weekend sta andando tutto come sempre, mi sto controllando abbastanza bene. Ma quando mi sono visto sul podio della Sprint e ho guardato tutte le facce… Era impossibile trattenere le lacrime” ha ammesso Marquez. “Ora devo solo pensare a continuare il mio lavoro, per gli abbracci ed i saluti c’è tempo.” Però i pensieri inevitabilmente ci sono. “È difficile lasciare tutti, soprattutto i ragazzi italiani e spagnoli, ma anche il team giapponese, anche se ci sono varie facce nuove.” Domani sarà la vera ultima danza, occhio a Marc Marquez tra i possibili protagonisti.

