Mercedes presenta la W15: la vettura che dovrà riportarla al trionfo

La Mercedes nella giornata di oggi ha presentato al mondo la sua nuova W15, con la quale si sente pronta per la nuova stagione di Formula 1. Una stagione che dovrà riportare al trionfo la casa tedesca, che nel 2023 non ha mai provato la gioia della vittoria. Un anno chiuso senza acuti, conclusosi al secondo posto della classifica costruttori. L’anno nuovo non è di certo partito per il meglio, con l’annuncio di Lewis Hamilton che ha deciso di separarsi con la scuderia di Stoccarda alla fine di questa stagione. George Russell invece, vuole ritrovare sé stesso dopo essersi perso l’anno scorso.

La W15 si presenta con tutti i colori che l’hanno accompagnata in questi anni

Tutti erano concentrati nel capire sé la vettura sarebbe rimasta al suo grigio naturale, quello dei colori della Mercedes, oppure, avesse continuato a seguire il nero per omaggiare la lotta al razzismo. La casa teutonica ha deciso di far felici tutti ed infatti ha utilizzato il nero su gran parte della monoposto, lasciando la parte avanti colorata di argento. Freccia d’argento spera di esserlo davvero la W15, dopo il disastro della W13 e W14. Il problema è che sé la W13 un successo a casa lo ha portato, la monoposto della passata stagione ha finito l’anno con zero vittorie. Un record in negativo, nel quale ha messo con le spalle al muro la squadra che è dovuta ripartire da zero.

Il direttore tecnico della Mercedes James Allison, ha dichiarato che ci sono state delle modifiche sostanziali sulla nuova vettura. Il lavoro si è concentrato sul telaio e sul retrotreno. Gli sviluppi riguardano anche la scatola del cambio e delle sospensioni, che sono stati riprogettati per questa nuova vettura. Toto Wolff ha messo sin da subito le mani avanti, dichiarando che la Red Bull è ancora la favorita. L’obiettivo è tornare a vincere almeno un GP e mantenere il secondo posto nella classifica costruttori. Il team principal quindi, non crea grandi entusiasmi, dichiarando che vuole restare la prima scuderia tra gli inseguitori della squadra austriaca.

La Mercedes spera di salutare bene Hamilton e di rilanciare Russell

Un anno che inizia con un pilota che ha già deciso di andare via è una novità per la Mercedes. Questo è anche figlio del lavoro non proprio eccelso dal 2022 in poi, nella fabbrica di Brackley. Le frecce d’argento da essere la due monoposto più ambite da tutti i piloti al mondo, si sono trasformate in due buone vetture per puntare ai piazzamenti. Una cosa che non è piaciuta ad Hamilton, che ha sposato il progetto Ferrari dalla prossima stagione. Questa stagione però, Lewis vorrà passarla e vorrà aiutare la scuderia che lo ha reso il più grande, a ridurre il gap con la Red Bull. Il britannico, inoltre, vorrà tornare a vincere una gara, visto che ormai sono due stagioni intere senza un trionfo. Troppe per lui, che è il pilota con più vittorie nella storia della Formula 1.

Russell dovrà riscattare la stagione 2023, che è stata avara di soddisfazioni. George dopo l’ottimo 2022 aveva fatto credere che potesse essere alla pari o quasi del compagno di squadra. Attese che sono state smentite ed ecco perché il 2024 diventa fondamentale per lui, per dimostrare che egli è da top team. I due portacolori della Mercedes si augurano che la W15 sia davvero una vettura veloce e che sin dalla prima gara, sia all’altezza come minimo, di essere la seconda auto sulla griglia. L’obiettivo è quello, stare dietro alle due Red Bull e sperare di riuscire a dare la zampata, stando il più vicini possibili alla casa austriaca.

La Mercedes in questo 2024 vuole dimostrare di aver intrapreso la strada giusta

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, la Mercedes negli ultimi due anni ha dimostrato di non essere riuscita a capire i cambi di regolamento. Il 2026 è ancora troppo lontano per una squadra come la loro abituata a vincere; quindi, non può aspettare così a lungo, per dei nuovi regolamenti per puntare a tornare a vincere. La W15 quindi, ha su di sé moltissime attese. La squadra spera di aver imbroccato sin da subito la strada giusta, dato che nelle ultime due stagioni, si è partiti sempre male per poi portare nuovi aggiornamenti durante l’anno. Questo non è più possibile, perché farebbe capire, che per il terzo anno di seguito qualcosa a livello di progettazione è mancato e chissà che oltre ad Hamilton, a fine stagione non salutino anche altre figure di rilievo.

FOTO: social Formula 1