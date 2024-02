Moto3, Paolo Simoncelli “Mi preoccupa l’entusiasmo eccessivo”

Paolo Simoncelli usa già l’estintore. Nel giorno della presentazione è facile, spontaneo, lasciarsi prendere dall’euforia ma il Sic58 Squadra Corse è reduce da varie stagioni nettamente al di sotto delle aspettative. Quest’anno ha voltato pagina. Se in MotoE ha scelto due piloti iper-esperti quali Kevin Manfredi e Massimo Roccoli, in Moto3 ha deciso di puntare su due giovanissimi: Filippo Farioli e Luca Lunetta che correrà proprio con il 58. Fondamentale, dunque, evitare i voli pindarici anche se le le ambizioni non mancano, anzi.

“Mi preoccupa un po’ l’entusiasmo eccessivo soprattutto verso i ragazzini – spiega Paolo Simoncelli a Corsedimoto – poi si trasformerà in negatività quando ci sarà un momento di difficoltà”.

Stai notando delle aspettative eccessive?

“Secondo me sì. Bisognerebbe stare più con i piedi per terra. Come diceva un vecchio maestro “volare basso per vedere oltre”

Realisticamente quali sono gli obbiettivi in Moto3?

“Essere protagonisti. Chiaramente piacerebbe a tutti vincere. Bisogna essere là davanti, nei primi cinque, giocarsi la vittoria. Poi si può fare anche decimi ma stare lì nel gruppo e dare il massimo”.

Luca Lunetta gareggerà con il numero 58, un numero speciale.

“Io ho consentito perché non è una cosa del momento ma ha questo numero da quando aveva 5 anni perché s’ispirava a Marco. Mi va bene. Sicuramente non lo consentirò in MotoGP”.

Paolo Simoncelli, quali traguardi della Sic58 in MotoE?

“Sarà una bella sfida. Vedo proprio bene quei due. Per me sono una garanzia”.

Massimo Roccoli ha 39 anni, a novembre ne avrà 40. Una scelta coraggiosa?

“Perché? No, non direi proprio. Massimo Roccoli ha vinto tanti Campionati Italiani in Supersport: è molto veloce e giovane dentro”.

Foto Marzio Bondi

