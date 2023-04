Lewis Hamilton, un ex pilota gli consiglia la Ferrari: lui annuncia un altro piano

Lewis Hamilton ha 38 anni e ancora tanta voglia di correre in F1. Il suo obiettivo è quello di conquistare l’ottavo titolo mondiale, così da diventare il più vincente nella storia e staccare Michael Schumacher.

Finché si sentirà competitivo e potrà guidare per un top team, non si ritirerà. Ci tiene a prendersi quel primato, sfiorato già nel 2021. Il suo contratto è in scadenza a fine anno, però lui e Mercedes vogliono continuare assieme. Ci sono dei dettagli economici da trattare, ma alla fine un accordo verrà raggiunto. Per il 2024 lui non ha alternative per puntare a stare nelle migliori posizioni. La stessa scuderia sarebbe un po’ in difficoltà nel sostituirlo.

Berger “suggerisce” a Hamilton la Ferrari

Settimane fa era trapelata l’ipotesi di un trasferimento in Ferrari, addirittura nell’ambito di uno “scambio” che avrebbe portato Charles Leclerc in Mercedes. Fantasie, dato che il pilota monegasco ha un contratto valido anche per il 2024.

Tra coloro che gradirebbero vedere Hamilton con la tuta rossa c’è Gerhard Berger, ex driver di F1 che ha corso anche per la Ferrari e che in un’intervista a Kronen Zeitung si è così espresso: “Se Lewis non riesce a ottenere una macchina competitiva dalla Mercedes e se le porte della Red Bull sono chiuse, perché non provare la Ferrari? Magari risolverebbe anche i problemi che hanno a Maranello. Tutti vogliono guidare la Ferrari almeno una volta nella vita e quasi tutti i migliori piloti lo hanno fatto“.

Lewis giura amore eterno alla Mercedes

Considerando che anche Carlos Sainz ha un contratto valido per il 2024, ogni ipotetico discorso Hamilton-Ferrari andrebbe fatto solo in ottica 2025. Ma il sette volte campione del mondo di F1 non pensa affatto a un eventuale cambio di scuderia: “In Mercedes sto benissimo – riporta Autosport – e mi sento a casa. È una famiglia e mi vedo restare fino ai miei ultimi giorni. Finché posso aiutare la squadra e stare davanti, voglio rimanere“.

Lewis ha le idee molto chiare. Terminerà la sua carriera con il team di Brackley, al quale è molto legato. Toccherà a lui e a Toto Wolff trovare l’accordo per rinnovare. Non sembrano esserci dubbi sul proseguimento del matrimonio almeno fino al 2024.

Foto: Mercedes