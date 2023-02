F1 test Bahrain, tempi e classifica a metà day 1: Verstappen subito leader

Dopo una lunga attesa, la F1 è tornata in azione per la prima delle tre giornate di test previste in Bahrain. Considerando che questa è l’unica occasione per prepararsi alle gare, è fondamentale girare il più possibile sulla pista di Sakhir.

A metà di questo day 1 il miglior tempo è stato realizzato da Max Verstappen 1’32″959. Finalmente oggi abbiamo visto la vera RB19, visto che nell’evento di presentazione a New York non era stata mostrata la reale macchina del team per la stagione 2023. Il campione del mondo in carica della Formula 1 ha percorso 71 giri.

Secondo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, distante 194 millesimi da Verstappen. Lo spagnolo ha effettuato 72 giri e non ci sono stati intoppi. Nello scorso campionato ci sono stati diversi problemi di affidabilità, per il momento la SF-23 ha risposto bene sul tracciato del Bahrain.

Terzo crono per Alexander Albon con la Williams, l’unico dei dieci piloti in pista stamattina ad aver utilizzato gomme soft. Oltre 7 decimi il suo gap dal leader. Quarto Guanyu Zhou con l’Alfa Romeo, mentre è quinto George Russell con la Mercedes W14. 69 giri all’attivo per il driver inglese, con un best lap più lento di 1″2 rispetto a Max.

Nico Hulkenberg si prende la sesta posizione con la Haas, precedendo Felipe Drugovich. Il pilota dell’Aston Martin, che sostituisce l’infortunato Lance Stroll, è l’unico ad aver avuto problemi finora. A inizio sessione la sua AMR23 si è fermata ed è stato necessario un carroattrezzi per rimuoverla dal circuito. Ha provocato anche la bandiera rossa, quindi lo stop dell’attività in pista.

Top 10 completata da Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Pierre Gasly (Alpine) e Oscar Piastri (McLaren). L’attività riprenderà nel pomeriggio, con riflettori puntati soprattutto su Charles Leclerc e Lewis Hamilton, oltre che sul debutto di Fernando Alonso sull’Aston Martin. In Red Bull andrà avanti Verstappen, Sergio Perez esordirà domani.

Ovviamente, i tempi di questa giornata non indicano i reali valori della griglia della F1. E anche nelle prossime probabilmente non li capiremo. Ogni scuderia ha svolto un lavoro differente e solo al momento della gara vedremo veramente quanto vale ogni monoposto. Ora c’è chi “gioca” anche a nascondere il proprio potenziale.

Foto: Formula1.com